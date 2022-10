Une modification que l'on attendait pas forcément et qui ne figure absolument pas au changelog des derniers pilotes GeForce 522.25, mais comme plusieurs individus avec plusieurs modèles sous la main l'ont déjà mis en évidence sur la toile, c'est un fait bien avéré : la bride des RTX 30 LHR n'est désormais plus active ! De ce fait, officiellement et sans autre bidouille requise, la RTX 3060 LHR pourra maintenant miner à 47 MH/s au lieu de 22 MH/s, la RTX 3070 LHR à 62 MH/s au lieu de 26 MH/s, la RTX 3070 Ti LHR à 81 MH/s au lieu de 40 MH/s et la RTX 3080 Ti LHR à 112 MH/s au lieu de 58 MH/s ! Autrement dit, à 100 % de la capacité de chacun au lieu de pratiquement 50 % seulement.

Pouf, comme par magie !

Tiens, se pourrait-il qu'il y ait d'ailleurs un lien entre la désactivation de cette limitation (soi-disant multicouche et vaguement implémentée au niveau matériel) et les derniers gains en performance apparemment « miraculeux » sous DX12 grâce aux nouveaux pilotes, et qui de surcroît concernent avant tous les RTX 30 ? Allez savoir, mais quelle coïncidence tout de même... Hélas, nous n'avons pas le sachoir à ce sujet.

Complotisme du week-end mis à part, du reste, cette disparition ne changera probablement pas grand-chose, voire rien du tout. Grossièrement, le LHR avait essentiellement été un exercice marketing de NVIDIA introduit en pleine pénurie des GPU, prétendument pour rendre les GeForce moins attrayantes aux yeux des mineurs siphonnant depuis des mois d'une manière ou d'une autre la quasi-totalité de l'inventaire aux dépens des joueurs, et pour visiblement faire croire à ces derniers qu'ils avaient désormais une meilleure chance d'en toper une grâce à ce geste...

Dans les faits, le Low HashRate n'avait absolument rien changé. D'une part, NVIDIA s'était saboté en solo en ayant publié « accidentellement » dans la foulée un pilote annulant le LHR. D'une autre part, c'était sans compter (mais NVIDIA devait s'en douter que cela allait arriver) sur le dévouement et l'obstination des mineurs, qui n'avaient pas mis bien longtemps à contourner la mesure. En fin de compte, seul un crash dramatique du cours des cryptomonnaies aura permis de normaliser les choses sur le marché du GPU, sans oublier le passage de l'Ethereum au modèle Proof-of-Stake, qui a rendu le minage sur GPU vastement moins attrayant.

Bon, et sinon, pourquoi maintenant ? Certains pensent que cette désactivation a pour but d'aider NVIDIA à vendre son trop-plein de RTX 30, peut-être en cherchant par exemple à séduire les mineurs restants qui n'ont toujours pas été refroidis par la profitabilité actuellement négative, mais on a assez du mal à imaginer que cela puisse avoir un impact notable. À voir, mais une baisse des prix serait bien plus efficace à ce jeu et si NVIDIA souhaitait réellement désespérément liquider son inventaire. Bref, on retiendra finalement surtout que NVIDIA a finalement débarrassé ses pilotes (et le firmware du GPU ?) d'un bout de code et d'une couche de programmation supplémentaire inutile depuis un bon moment. Tant mieux ? (Source : TPU, Tom's, Computerbase)