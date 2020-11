Nous n'irons pas par quatre chemins, nous ne tournerons pas autour du pot, nous irons droit au but, nous ne mâcherons pas nos mots, nous ne ferons pas dans la dentelle, nous appellerons un chat un chat, nous n'essayerons pas de noyer le poisson, nous seront directs, nous ne serons pas comme l'âne de Buridan, nous ne tortillerons pas du fion pour caguer droit... Donc oui, Assassin's Creed Valhalla, malmène nos bécanes, encore pire que Watch Dogs: Legion. Et ça commence à faire beaucoup.

Preuve en est, regardez donc comment se comporte une RTX 2080 Gaming OC associée à un Ryzen 3800X @4 GHz (sur tous les coeurs) et couplée à 16 Go de RAM @3600 MHz CL16. Enfin c'est pas le top du top mais c'est une machine suffisamment décente pour envisager du 1440p, voire un peu de 4K UHD sur certains jeux. Sauf qu'ACV en a décidé autrement, et c'est la raison pour laquelle on vous propose de zieuter les résultats du benchmark intégré au jeu et effectué en... 1080p. Oui oui, en FHD avec une 2080... Donc on teste 3 presets (Ultra, High et Low) sur les 5 disponibles, on regarde ce que ça donne, on compare même les zoulies images en plus du frame rate, puis seulement après, on pleure.