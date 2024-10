Après les Ryzen AI 300, AMD a des Ryzen AI MAX 300 en stock

En juin, AMD a dévoilé ses premiers processeurs Zen 5, les Ryzen 9000X et Ryzen AI 300. Naturellement, autant pour les ordinateurs fixes que pour les PC portables, cette micro-architecture engendrera d’autres rejetons : les Ryzen 9000X3D côté desktop avec le Ryzen 7 9800X3D dès le mois prochain si l’on se fie aux récentes rumeurs ; pléthore d’autres puces à destination des laptops, parmi lesquelles les Strix Halo. Le leaker HXL prétend avoir découvert leur nom.

Parce que MAX, c'est maxemant mieux !

Avant tout, rappelons que les Ryzen AI 300, récemment déclinés dans des variantes PRO, ont pour nom de code Strix Point. Vous êtes courant si vous avez quelques réminiscences de notre papier de mai qui faisait le point sur les Ryzen Zen 5 à venir, AMD lancerait aussi des Ryzen Strix Halo, des Ryzen Fire Range, et accessoirement des Ryzen Kraken Point tous frêles.

Ce sont donc les premiers qui nous intéressent ici. Les précédentes fuites les décrivent essentiellement comme des Strix Point (lesquels ont finalement été baptisés Ryzen AI 300, et non Ryzen 9050 ou Ryzen AI 100 comme cela été initialement prévu) plus costauds. Sur la base d’informations issues du pilote chipset AMD (6.10.02.1849) dénichées par HXL, la dénomination commerciale expliciterait cette hiérarchie : les Strix Halo seraient les Ryzen AI MAX 300. Au moins, le terme MAX définirait bien leur supériorité.

AMD confirms Ryzen AI MAX 300 Series (STX Halo)



En effet, ces supposés Ryzen AI MAX 300 embarqueraient jusqu’à 16 cœurs CPU Zen 5 et surtout 40 unités de calcul RDNA 3.5. Ce sont des processeurs conçus pour fonctionner de manière autonome, c’est-à-dire sans carte graphique dédiée, mais qui devraient tout de même garantir des performances graphiques de bon aloi.

A priori, AMD plancherait toujours sur trois références, dont les caractéristiques sont comparées à celles Ryzen AI 300 dans le tableau ci-dessous. Ces Ryzen AI 300 MAX sont pressentis pour faire une apparition au CES 2025.