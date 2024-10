Des AIO qui ont du chien

MSI n'en finit plus d'enrichir son offre, désormais tentaculaire. Rien que sur le secteur des refroidissements All-in-One (AIO), on en compte 11, et les distinguer devient compliqué. Fort heureusement, ces MAG CoreLiquid se distinguent par leur look miroir infini, et un tarif pas trop salé. Reste à voir ce que ça donne niveau performances, avec un test des deux variantes (240 et 360) à la clé, et si cette nouvelle mouture d'AIO se distinguera également... par une meilleure fiabilité.