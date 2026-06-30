La GeForce RTX 3060 de retour en Europe, mais à un tarif peu attractif

En début d'année, le divulgateur hongxing2020 nous avait informés du retour de la GeForce RTX 3060 au cours des mois qui allaient suivre. En mars, Board Channels accréditait cette prédiction. Celle-ci s’est matérialisée début juin, avec la renaissance d’une RTX 3060 signée Colorful en Chine. La dernière source citée stipulait alors que d’autres modèles allaient suivre.

© Geizhals

Le GPU Ampere vient aussi de revenir dans les boutiques des revendeurs allemands. Mais malgré son âge avancé (février 2021 ; en passant, vous pouvez retrouver notre test de la GeForce RTX 3060 de l'époque), celle qui reste à ce jour la carte la plus populaire sur Steam dans la dernière enquête est loin d’être bon marché.

Il y a mieux pour le même prix

Comme en atteste Hardwareluxx ainsi que la capture ci-dessus prise chez Geizhals, le modèle le moins onéreux, l’Asus Dual GeForce, coûte 333,64 euros. Or, comme le fait remarquer notre confrère, des RTX 3060 étaient disponibles à partir de 245 euros à l’été 2025.

Les revendeurs français n’ont pas encore regarni leurs étals de GeForce RTX 3060. Ils proposent en revanche de nombreuses GeForce RTX 3050, affichées à partir d’environ 230 euros.

Un budget de 330 euros permet, chez NVIDIA, d’acquérir une GeForce RTX 5050 (à partir de 289 euros). Chez LDLC, il y a actuellement une ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti OC Edition 8 Go disponible à 329,99 euros au lieu de 465,99 euros, grâce à une remise. L’ASUS PRIME GeForce RTX 5060 OC Edition 8 Go est également proposée à ce tarif. D’autre part, ceux prêts à s’acoquiner avec Intel ont aussi les options Arc B570 pour moins cher (trouvable vers 250 euros), voire Arc B580 à partir de 330 euros.

À choisir... © LDLC

Par rapport aux autres GeForce précitées, la GeForce RTX 3060 n’a pour seul avantage que sa VRAM, avec ses 12 Go. Ce surplus de 4 Go peut s’avérer utile pour certaines charges de travail. En revanche, pour les joueurs, une puce Blackwell, y compris la GB207 de la GeForce RTX 5050, constitue une meilleure option. Les RTX 5050, RTX 5060 et, à plus forte raison, la RTX 5060 Ti sont en effet intrinsèquement plus performantes que la RTX 3060 sur ce terrain. Elles permettent aussi de profiter des dernières technologies logicielles de NVIDIA, donc de la panoplie complète du DLSS 4.5. Quant aux solutions Intel, certes moins populaires que les GeForce, la B570 possède 10 Go de GDDR6 ; la B580, 12 Go.