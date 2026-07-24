AMD dévoile Zen 6 et déroule sa feuille de route jusqu’en 2030, avec Zen 7 puis Zen 8

À l’occasion de l’Advancing AI 2026, AMD a officialisé les premiers processeurs Zen 6 en 2 nm. Conformément au contexte, ce ne sont pas des modèles destinés au grand public, mais des EPYC Venice utilisés dans les serveurs ; cette micro-architecture servira toutefois à la prochaine génération de Ryzen. AMD a également tracé son chemin prévisionnel jusqu’en 2030. Échéance qui mène à Zen 8.

EPYC 9006 Venice

La lignée des EPYC Venice est vaste. Elle comprend quatre familles distinctes. Deux sont constituées d’EPYC 9006 : ceux en socket SP7 ciblent les serveurs généralistes et proposent le ratio cœurs / performances le plus élevé ; ceux en socket SP8 sont orientés Enterprise et proposent un ratio performance / coût optimisé. La troisième branche est celle des EPYC 9006X SP7, alias Venice-X. Blindés de mémoire cache (jusqu’à 1 152 Mo de cache L3), ils excellent pour le HPC, aux dires d’AMD. Enfin, les EPYC 9006 LP Verano, conçus pour de la mémoire LPDDR, sont pensés pour des serveurs de type « AI host node », autrement dit où les CPU sont surtout là pour orchestrer des accélérateurs IA qui font l’essentiel du job (pour des cas d’inférence IA à grande échelle ou d’entraînement distribué notamment).

Vous avez les principaux atouts de ces processeurs dans les quelques diapositives ci-dessus. Pour un panorama exhaustif, Phoronix propose une sélection un peu plus vaste, quand TPU fournit l’intégralité des diapositives. Sinon, vous pouvez directement consulter la page d’AMD consacrée aux processeurs EPYC 9006. La gamme officialisée à ce jour est celle qui suit.

Processeur Socket Nombre de cœurs CPU Nombre de threads Fréquence Boost maximale Fréquence de base Cache L3 Puissance CPU par défaut AMD EPYC 9996 SP7 256 512 Jusqu’à 4,1 GHz 2,55 GHz 1 024 Mo 600 W AMD EPYC 9966 SP7 192 384 Jusqu’à 4 GHz 2,9 GHz 768 Mo 600 W AMD EPYC 9846 SP7 168 336 Jusqu’à 3,7 GHz 2,85 GHz 768 Mo 500 W AMD EPYC 9756 SP7 128 256 Jusqu’à 4 GHz 3,15 GHz 512 Mo 500 W AMD EPYC 9G76 SP7 96 192 Jusqu’à 4,8 GHz 3,4 GHz 384 Mo 500 W AMD EPYC 9656 SP7 96 192 Jusqu’à 3,7 GHz 3,05 GHz 512 Mo 400 W AMD EPYC 9686F SP7 96 192 Jusqu’à 5 GHz 3,4 GHz 384 Mo 500 W AMD EPYC 9556 SP7 64 128 Jusqu’à 4,3 GHz 2,75 GHz 384 Mo 300 W AMD EPYC 9586F SP7 64 128 Jusqu’à 5 GHz 3,75 GHz 384 Mo 500 W AMD EPYC 9746 SP8 128 256 Jusqu’à 4 GHz 2,9 GHz 512 Mo 400 W AMD EPYC 9736P SP8 128 256 Jusqu’à 3,7 GHz 2,7 GHz 256 Mo 360 W AMD EPYC 9736 SP8 128 256 Jusqu’à 3,7 GHz 2,7 GHz 256 Mo 360 W AMD EPYC 9676F SP8 96 192 Jusqu’à 5 GHz 3,1 GHz 384 Mo 400 W AMD EPYC 9646P SP8 96 192 Jusqu’à 3,7 GHz 2,8 GHz 256 Mo 300 W AMD EPYC 9646 SP8 96 192 Jusqu’à 3,7 GHz 2,8 GHz 256 Mo 300 W AMD EPYC 9576F SP8 64 128 Jusqu’à 5 GHz 3,55 GHz 384 Mo 400 W AMD EPYC 9536P SP8 64 128 Jusqu’à 4 GHz 3,25 GHz 256 Mo 300 W AMD EPYC 9536 SP8 64 128 Jusqu’à 4 GHz 3,25 GHz 256 Mo 300 W AMD EPYC 9526 SP8 64 128 Jusqu’à 3,7 GHz 2,75 GHz 256 Mo 220 W AMD EPYC 9476F SP8 48 96 Jusqu’à 5 GHz 3,65 GHz 192 Mo 330 W AMD EPYC 9456P SP8 48 96 Jusqu’à 3,7 GHz 3,2 GHz 256 Mo 265 W AMD EPYC 9456 SP8 48 96 Jusqu’à 3,7 GHz 3,2 GHz 256 Mo 265 W AMD EPYC 9376F SP8 32 64 Jusqu’à 5 GHz 3,8 GHz 192 Mo 285 W AMD EPYC 9356P SP8 32 64 Jusqu’à 4,5 GHz 3,6 GHz 192 Mo 250 W AMD EPYC 9356 SP8 32 64 Jusqu’à 4,5 GHz 3,6 GHz 192 Mo 250 W AMD EPYC 9336 SP8 32 64 Jusqu’à 3,7 GHz 3,15 GHz 128 Mo 195 W AMD EPYC 9276F SP8 24 48 Jusqu’à 5 GHz 3,8 GHz 96 Mo 230 W AMD EPYC 9256 SP8 24 48 Jusqu’à 4,5 GHz 2,85 GHz 96 Mo 190 W AMD EPYC 9176F SP8 16 32 Jusqu’à 5 GHz 3,9 GHz 192 Mo 200 W AMD EPYC 9116 SP8 16 32 Jusqu’à 4,5 GHz 2,85 GHz 48 Mo 160 W AMD EPYC 9016 SP8 8 16 Jusqu’à 4,8 GHz 3,05 GHz 48 Mo 130 W

C’est un constat, ces processeurs ont la primeur des nouvelles micro-architectures. Néanmoins, bien qu’ils soient prioritaires par rapport à la gamme grand public, leur calendrier de sortie constitue sûrement un bon indicateur du tempo pour ce segment.

Architecture Année Introduction Procédé de gravure Gammes Zen 2017 GlobalFoundries 14LPP Ryzen 1000, EPYC 7001 Zen+ 2018 GlobalFoundries 12LP Ryzen 2000 Zen 2 2019 TSMC N7 Ryzen 3000, EPYC 7002 Zen 3 2020 TSMC N7 Ryzen 5000, EPYC 7003 Zen 3+ 2022 TSMC N6 Ryzen 6000 Zen 4 2022 TSMC N5 Ryzen 7000, EPYC 9004 Zen 4 (mobile) 2023 TSMC N4 APU Ryzen 7040/8040 Zen 4c 2023 TSMC N5 EPYC Bergamo/Siena Zen 5 2024 Famille TSMC N4 Ryzen 9000, EPYC 9005 Zen 5 (mobile) 2025 TSMC N4P Ryzen AI 300, Ryzen AI 400 Zen 5c 2025 Famille TSMC N3 EPYC 9005 Zen 6 2026 TSMC N2 Ryzen 10000, Ryzen AI 500, EPYC 9006 Zen 7 2028 À confirmer EPYC 9007 Zen 8 2030 À confirmer EPYC 9008

Vous l'avez vu sur l'image de couverture, les plans mis à jour d’AMD tablent sur l'arrivée des EPYC de 7e génération, Florence, basés sur l'architecture Zen 7, en 2028. Quant aux EPYC de 8e génération, Ravenna, ils doivent introduire Zen 8 en 2030.

Instinct MI600 Series

Du côté des accélérateurs Instinct, l’entreprise prévoit un rythme de lancement annuel. La série MI400, basée sur l'architecture CDNA 5, est attendue en 2026. Elle sera suivie en 2027 par la série MI500, reposant sur CDNA 6 et équipée de mémoire HBM4e. Enfin, la série Instinct MI600 est anticipée pour 2028. Elle apparaît pour l'instant avec une architecture simplement désignée « CDNA Next », sans aucun autre détail. Ainsi, sur la base des ces données, rien ne permet d’entrevoir l’unification des architectures GPU RDNA et CDNA évoquée par Jack Huynh en 2024.

Un point que nous évoquions dans l’article en question et que Jemporte rappelait également dans les commentaires, est que la discrimination RDNA (Radeon) / CDNA (Instinct) résulte de la scission opérée en 2019 sur l’archi unifiée GCN. Or, en cas de réunification, il est plus que probable que les GPU de jeu soient dérivés des cGPU que l’inverse. En attendant, sur la base de cette feuille de route, il est impossible de conjecturer le futur des cartes graphiques Radeon.