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AMD dévoile Zen 6 et déroule sa feuille de route jusqu’en 2030, avec Zen 7 puis Zen 8
————— 24 Juillet 2026 à 12h46 —— 151 vues
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AMD dévoile Zen 6 et déroule sa feuille de route jusqu’en 2030, avec Zen 7 puis Zen 8
————— 24 Juillet 2026 à 12h46 —— 151 vues
À l’occasion de l’Advancing AI 2026, AMD a officialisé les premiers processeurs Zen 6 en 2 nm. Conformément au contexte, ce ne sont pas des modèles destinés au grand public, mais des EPYC Venice utilisés dans les serveurs ; cette micro-architecture servira toutefois à la prochaine génération de Ryzen. AMD a également tracé son chemin prévisionnel jusqu’en 2030. Échéance qui mène à Zen 8.
La lignée des EPYC Venice est vaste. Elle comprend quatre familles distinctes. Deux sont constituées d’EPYC 9006 : ceux en socket SP7 ciblent les serveurs généralistes et proposent le ratio cœurs / performances le plus élevé ; ceux en socket SP8 sont orientés Enterprise et proposent un ratio performance / coût optimisé. La troisième branche est celle des EPYC 9006X SP7, alias Venice-X. Blindés de mémoire cache (jusqu’à 1 152 Mo de cache L3), ils excellent pour le HPC, aux dires d’AMD. Enfin, les EPYC 9006 LP Verano, conçus pour de la mémoire LPDDR, sont pensés pour des serveurs de type « AI host node », autrement dit où les CPU sont surtout là pour orchestrer des accélérateurs IA qui font l’essentiel du job (pour des cas d’inférence IA à grande échelle ou d’entraînement distribué notamment).
Vous avez les principaux atouts de ces processeurs dans les quelques diapositives ci-dessus. Pour un panorama exhaustif, Phoronix propose une sélection un peu plus vaste, quand TPU fournit l’intégralité des diapositives. Sinon, vous pouvez directement consulter la page d’AMD consacrée aux processeurs EPYC 9006. La gamme officialisée à ce jour est celle qui suit.
|Processeur
|Socket
|Nombre de cœurs CPU
|Nombre de threads
|Fréquence Boost maximale
|Fréquence de base
|Cache L3
|Puissance CPU par défaut
|AMD EPYC 9996
|SP7
|256
|512
|Jusqu’à 4,1 GHz
|2,55 GHz
|1 024 Mo
|600 W
|AMD EPYC 9966
|SP7
|192
|384
|Jusqu’à 4 GHz
|2,9 GHz
|768 Mo
|600 W
|AMD EPYC 9846
|SP7
|168
|336
|Jusqu’à 3,7 GHz
|2,85 GHz
|768 Mo
|500 W
|AMD EPYC 9756
|SP7
|128
|256
|Jusqu’à 4 GHz
|3,15 GHz
|512 Mo
|500 W
|AMD EPYC 9G76
|SP7
|96
|192
|Jusqu’à 4,8 GHz
|3,4 GHz
|384 Mo
|500 W
|AMD EPYC 9656
|SP7
|96
|192
|Jusqu’à 3,7 GHz
|3,05 GHz
|512 Mo
|400 W
|AMD EPYC 9686F
|SP7
|96
|192
|Jusqu’à 5 GHz
|3,4 GHz
|384 Mo
|500 W
|AMD EPYC 9556
|SP7
|64
|128
|Jusqu’à 4,3 GHz
|2,75 GHz
|384 Mo
|300 W
|AMD EPYC 9586F
|SP7
|64
|128
|Jusqu’à 5 GHz
|3,75 GHz
|384 Mo
|500 W
|AMD EPYC 9746
|SP8
|128
|256
|Jusqu’à 4 GHz
|2,9 GHz
|512 Mo
|400 W
|AMD EPYC 9736P
|SP8
|128
|256
|Jusqu’à 3,7 GHz
|2,7 GHz
|256 Mo
|360 W
|AMD EPYC 9736
|SP8
|128
|256
|Jusqu’à 3,7 GHz
|2,7 GHz
|256 Mo
|360 W
|AMD EPYC 9676F
|SP8
|96
|192
|Jusqu’à 5 GHz
|3,1 GHz
|384 Mo
|400 W
|AMD EPYC 9646P
|SP8
|96
|192
|Jusqu’à 3,7 GHz
|2,8 GHz
|256 Mo
|300 W
|AMD EPYC 9646
|SP8
|96
|192
|Jusqu’à 3,7 GHz
|2,8 GHz
|256 Mo
|300 W
|AMD EPYC 9576F
|SP8
|64
|128
|Jusqu’à 5 GHz
|3,55 GHz
|384 Mo
|400 W
|AMD EPYC 9536P
|SP8
|64
|128
|Jusqu’à 4 GHz
|3,25 GHz
|256 Mo
|300 W
|AMD EPYC 9536
|SP8
|64
|128
|Jusqu’à 4 GHz
|3,25 GHz
|256 Mo
|300 W
|AMD EPYC 9526
|SP8
|64
|128
|Jusqu’à 3,7 GHz
|2,75 GHz
|256 Mo
|220 W
|AMD EPYC 9476F
|SP8
|48
|96
|Jusqu’à 5 GHz
|3,65 GHz
|192 Mo
|330 W
|AMD EPYC 9456P
|SP8
|48
|96
|Jusqu’à 3,7 GHz
|3,2 GHz
|256 Mo
|265 W
|AMD EPYC 9456
|SP8
|48
|96
|Jusqu’à 3,7 GHz
|3,2 GHz
|256 Mo
|265 W
|AMD EPYC 9376F
|SP8
|32
|64
|Jusqu’à 5 GHz
|3,8 GHz
|192 Mo
|285 W
|AMD EPYC 9356P
|SP8
|32
|64
|Jusqu’à 4,5 GHz
|3,6 GHz
|192 Mo
|250 W
|AMD EPYC 9356
|SP8
|32
|64
|Jusqu’à 4,5 GHz
|3,6 GHz
|192 Mo
|250 W
|AMD EPYC 9336
|SP8
|32
|64
|Jusqu’à 3,7 GHz
|3,15 GHz
|128 Mo
|195 W
|AMD EPYC 9276F
|SP8
|24
|48
|Jusqu’à 5 GHz
|3,8 GHz
|96 Mo
|230 W
|AMD EPYC 9256
|SP8
|24
|48
|Jusqu’à 4,5 GHz
|2,85 GHz
|96 Mo
|190 W
|AMD EPYC 9176F
|SP8
|16
|32
|Jusqu’à 5 GHz
|3,9 GHz
|192 Mo
|200 W
|AMD EPYC 9116
|SP8
|16
|32
|Jusqu’à 4,5 GHz
|2,85 GHz
|48 Mo
|160 W
|AMD EPYC 9016
|SP8
|8
|16
|Jusqu’à 4,8 GHz
|3,05 GHz
|48 Mo
|130 W
C’est un constat, ces processeurs ont la primeur des nouvelles micro-architectures. Néanmoins, bien qu’ils soient prioritaires par rapport à la gamme grand public, leur calendrier de sortie constitue sûrement un bon indicateur du tempo pour ce segment.
|Architecture
|Année Introduction
|Procédé de gravure
|Gammes
|Zen
|2017
|GlobalFoundries 14LPP
|Ryzen 1000, EPYC 7001
|Zen+
|2018
|GlobalFoundries 12LP
|Ryzen 2000
|Zen 2
|2019
|TSMC N7
|Ryzen 3000, EPYC 7002
|Zen 3
|2020
|TSMC N7
|Ryzen 5000, EPYC 7003
|Zen 3+
|2022
|TSMC N6
|Ryzen 6000
|Zen 4
|2022
|TSMC N5
|Ryzen 7000, EPYC 9004
|Zen 4 (mobile)
|2023
|TSMC N4
|APU Ryzen 7040/8040
|Zen 4c
|2023
|TSMC N5
|EPYC Bergamo/Siena
|Zen 5
|2024
|Famille TSMC N4
|Ryzen 9000, EPYC 9005
|Zen 5 (mobile)
|2025
|TSMC N4P
|Ryzen AI 300, Ryzen AI 400
|Zen 5c
|2025
|Famille TSMC N3
|EPYC 9005
|Zen 6
|2026
|TSMC N2
|Ryzen 10000, Ryzen AI 500, EPYC 9006
|Zen 7
|2028
|À confirmer
|EPYC 9007
|Zen 8
|2030
|À confirmer
|EPYC 9008
Vous l'avez vu sur l'image de couverture, les plans mis à jour d’AMD tablent sur l'arrivée des EPYC de 7e génération, Florence, basés sur l'architecture Zen 7, en 2028. Quant aux EPYC de 8e génération, Ravenna, ils doivent introduire Zen 8 en 2030.
Du côté des accélérateurs Instinct, l’entreprise prévoit un rythme de lancement annuel. La série MI400, basée sur l'architecture CDNA 5, est attendue en 2026. Elle sera suivie en 2027 par la série MI500, reposant sur CDNA 6 et équipée de mémoire HBM4e. Enfin, la série Instinct MI600 est anticipée pour 2028. Elle apparaît pour l'instant avec une architecture simplement désignée « CDNA Next », sans aucun autre détail. Ainsi, sur la base des ces données, rien ne permet d’entrevoir l’unification des architectures GPU RDNA et CDNA évoquée par Jack Huynh en 2024.
Un point que nous évoquions dans l’article en question et que Jemporte rappelait également dans les commentaires, est que la discrimination RDNA (Radeon) / CDNA (Instinct) résulte de la scission opérée en 2019 sur l’archi unifiée GCN. Or, en cas de réunification, il est plus que probable que les GPU de jeu soient dérivés des cGPU que l’inverse. En attendant, sur la base de cette feuille de route, il est impossible de conjecturer le futur des cartes graphiques Radeon.