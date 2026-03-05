La GeForce RTX 3060 de retour et la RTX 5050 affublée de GDDR7 ?

La période n’est pas très propice à l’introduction de nouvelles cartes graphiques. À en croire certains divulgateurs, NVIDIA aurait néanmoins quelques plans pour continuer d’abreuver les joueurs en GeForce. Quitte à ressortir des vieilleries ou à remodeler ses références d’entrée de gamme.

RTX 3060 is back ?

Vous vous souvenez sûrement qu’en début d’année, des rumeurs ont suggéré une résurrection de la GeForce RTX 3060. Une ancienne gloire des verts de la génération Ampere, et qui équipe encore pas mal d’ordinateurs de joueurs si l’on se fie aux enquêtes Steam sur le matériel.

Les précédentes indiscrétions tablaient sur un retour au premier trimestre 2026 ; période dont nous avons entamé le dernier tiers. À en croire Board Channels, le réassort de GeForce RTX 3060 interviendra bien à la mi-mars. La publication parle d’une arrivée entre le 10 et le 20 mars selon les marques. La portée géographique de cette résurgence n’est en revanche pas communiquée. Idem pour le modèle exact de RTX 3060, laquelle existait en deux variantes : une avec 12 Go de mémoire sur un bus de 192 bits ; une autre, plus récente, avec 8 Go et un bus de 128 bits.

Si, à l’ère des GeForce RTX 50 Blackwell, le retour d’une carte Ampere plutôt qu’Ada peut étonner, ce choix est possiblement lié à des considérations logistiques. La RTX 4060 repose sur le même procédé de fabrication 4N de TSMC que l’actuelle NVIDIA GeForce RTX 5060 ; la GeForce RTX 3060 exploite le 8N de Samsung.

Nous verrons si ces prédictions se concrétisent d’ici quelques jours et si le Vieux Continent fait partie des zones servies. Gageons que, le cas échéant, cette renaissance ne va pas électriser des foules de joueurs en délire.

De la GDDR7 pour la RTX 5050 desktop ?

Les autres on-dits portent sur la gamme actuelle des GeForce RTX 50. D’après MEGAsizeGPU, NVIDIA prévoit d’équiper sa GeForce RTX 5050 de puces mémoire GDDR7 de 3 Go. Celles-ci octroieraient 9 Go de VRAM à cette carte, via un bus mémoire de 96 bits. Rappelons que la GeForce RTX 5050 actuelle est la seule de la génération Blackwell à exploiter de la GDDR6 (et encore, cette particularité est l'apanage du modèle desktop). En l’occurrence, elle possède 8 Go de GDDR6 sur un bus de 128 bits.

New product: RTX5050 9GB GDDR7 96Bit

NV knows they can give you a 5050/5060 128-bit 12G with the new 3G GDDR7 dies. But no, you got a 5050 9G???? — MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) March 4, 2026

Par ailleurs, le leaker ajoute que des GeForce RTX 5060 reposant sur le GPU GB205, soit celui initialement pensé pour la GeForce RTX 5070, seraient dans les cartons. Une pratique assez courante, mais souvent limitée à de faibles volumes. Comme il le souligne dans son message, les partenaires devraient en revanche s’en tenir à un connecteur 8 broches.

RTX5060 GB205 incoming

NV has jammed AIC with 5060Ti 8G, and later realized Oh shit, no GB206 for 5060. And here comes the solution: 5060 based on GB205. Poor AICs need to make a new 5060 PCB design to house the GB205. Basically making a 5070 PCB with an 8-pin connector. — MEGAsizeGPU (@Zed__Wang) March 4, 2026