La RTX 5050 distancée par la RTX 4060 dans un premier test

À l’occasion de l’officialisation de la GeForce RTX 5050, Inno3D a livré quelques scores de benchmarks synthétiques et performances in-game. Le flot de tests indépendants n’est clairement pas prêt de se déverser, mais Quasar Zone nous offre un aperçu plus neutre et exhaustif.

© Quasar Zone

L'entrée de gamme Blackwell

Le média a réussi à mettre la main sur un modèle de Colorful. Ce n’est pas un exemplaire spécialement fourni à des fins de tests — la démarche ne s’inscrit pas dans un programme d'évaluation encadré. Notre confrère précise en fin d’article :

Lors du lancement de la RTX 5060, nous n'avons même pas reçu d'échantillon, sans parler des pilotes ; il en va de même pour la RTX 5050. C'est la deuxième fois consécutive que cela se produit pour une même génération. Par conséquent, les consommateurs n'ont d'autre choix que d'acheter sur la base d'informations officielles fragmentaires ou d'attendre la sortie des critiques officielles [tardives].

La RTX 5050 a été jaugée avec un Ryzen 7 9800X3D. Le tout installé sur une carte mère ASUS ROG Crosshair X870e Hero avec 32 Go de DDR5-6000 (en 2 x 16 Go). Nous passons sur les nombreuses mesures obtenues dans la suite 3DMark pour aller directement aux prestations dans 15 jeux, toutes obtenues en 1080p.

© Quasar Zone

En moyenne, la RTX 5050 est légèrement devant la Radeon RX 7600, et un cran en-dessous de l’Arc B580. La RTX 4060 conserve une bonne longueur d’avance.

Seulement comme pour toutes les cartes Blackwell, l’activation de la Multi Frame Generation fait gonfler la note d’IPS.

© Quasar Zone

En matière de consommation, notre confrère a relevé 132,6 W de moyenne pour la RTX 5050, contre 127,7 W pour la RTX 4060. Cette dernière a cependant un pic de consommation un cran au-dessus (142,2 W vs 137,9 W). Pour le système complet, c’est une moyenne de 250 W avec la RTX 5050 et de 251,2 W avec la RTX 4060. Puisque la RTX 5050 est moins performante sans MFG, la RTX 4060 est plus efficiente. Notez que sur le papier, la RTX 5050 a un TGP de 130 W et la RTX 4060 un TGP de 115 W. Pas beaucoup de différences en idle, avec 10,7 W et 11,5 W pour le GPU seul (RTX 5050 / RTX 4060 ; c'est respectivement 84,9 W et 87,2 W pour tout le PC).

La Colorful RTX 5050 Ultra examinée est par contre particulièrement silencieuse et froide : 27 dbA en Full Load, pour 58,8°C en moyenne. Ces valeurs sont de 36,8 dBA et 67°C pour la MSI RTX 4060 Ventus 2X.

Au regard de cet examen, l'auteur estime que l'Arc B580 est logiquement une meilleure option. En outre, qu'elle sera accessoirement plus pérenne grâce à ses 12 Go de VRAM. Seulement en France, elle est trouvable à partir de 319 euros, soit au même tarif que la RTX 5060. Face à la RTX 5050, la RTX 4060 resterait également une alternative viable pour les réfractaires à la MFG. Cependant, NVIDIA a, à l'évidence, arrêté de la produire : la plupart des références sont désormais en rupture de stock. Bref, dans sa gamme de prix, la RTX 5050 aura sans doute le champ libre.