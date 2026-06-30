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EXPO ULL : la RAM basse latence dâ€™AMD est plus chÃ¨re que prÃ©vu !
â€”â€”â€”â€”â€” 30 Juin 2026 Ã 15h47 â€”â€” 190 vues
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EXPO ULL : la RAM basse latence dâ€™AMD est plus chÃ¨re que prÃ©vu !
â€”â€”â€”â€”â€” 30 Juin 2026 Ã 15h47 â€”â€” 190 vues
Lors du Computex 2026, AMD a annoncÃ© un nouveau standard de profil dâ€™overclocking mÃ©moire, EXPO Ultra Low Latency (EXPO-ULL). Câ€™est une extension de lâ€™EXPO original, taillÃ©e avec des timings mÃ©moire extrÃªmement serrÃ©s pour les frÃ©quences standards des plateformes AMD actuelles, Ã savoir DDR5-6000 et DDR5-6400. Lâ€™entreprise revendique 13 % dâ€™IPS supplÃ©mentaires en moyenne par rapport Ã des kits JEDEC classiques, et 4 % par rapport Ã des kits EXPO.
Cerise sur le gÃ¢teau, ou dissipateur sur le PCB, David McAfee, vice-prÃ©sident et directeur gÃ©nÃ©ral de Ryzen et Radeon, avait confiÃ© Ã nos confrÃ¨res de Tomâ€™s Hardware quâ€™AMD sâ€™attendait Ã ce que ses partenaires les Â« proposent Ã des niveaux de prix globalement Ã©quivalents Ã ceux des kits actuels Â».
Presque un mois plus tard, Newegg rÃ©fÃ©rence les premiers kits EXPO ULL, avec la sÃ©rie Trident Z5 NeoX. Les prix ne sont pas tout Ã fait Ã©quivalents.
Avant de les dÃ©tailler, nous vous prÃ©sentons les deux diapositives partagÃ©es par AMD lors du Computex. Lâ€™une reprend les gains rapportÃ©s plus haut. Quant Ã lâ€™autre, elle dÃ©finit le concept et recense les partenaires : G.Skill, Kingston, Klevv, Lexar, Origin Code, Team Group, V-Color et ADATA XPG.
Venons-en Ã la situation en ce 30 juin 2026. Le tableau qui suit, concoctÃ© par Tomâ€™s Hardware, et auquel nous avons ajoutÃ© les variations en pourcentage, est rÃ©vÃ©lateur. Contrairement Ã lâ€™assertion de David McAfee, ces kits coÃ»tent bien plus cher.
|Kit mÃ©moire
|Prix public conseillÃ© (MSRP)
|CapacitÃ©
|DÃ©bit
|Timings principaux
|Tension (V)
|DiffÃ©rence de prix
|Trident Z5 NeoX
|1 099,99 $
|2 Ã— 16 Go
|DDR5-6000
|26-36-36-32
|1,35 V
|+57 %
|Trident Z5 Neo
|699,99 $
|2 Ã— 16 Go
|DDR5-6000
|26-36-36-96
|1,45 V
|-
|Trident Z5 NeoX
|999,99 $
|2 Ã— 16 Go
|DDR5-6000
|28-36-36-32
|1,35 V
|+79 %
|Trident Z5 Neo
|559,99 $
|2 Ã— 16 Go
|DDR5-6000
|28-36-36-96
|1,40 V
|-
|Trident Z5 NeoX
|619,99 $
|2 Ã— 16 Go
|DDR5-6000
|30-38-38-32
|1,35 V
|+14 %
|Trident Z5 Neo
|544,44 $
|2 Ã— 16 Go
|DDR5-6000
|30-38-38-96
|1,35 V
|-
|Trident Z5 NeoX
|549,99 $
|2 Ã— 16 Go
|DDR5-6000
|36-36-36-76
|1,35 V
|+10 %
|Trident Z5 Neo
|499,99 $
|2 Ã— 16 Go
|DDR5-6000
|36-36-36-96
|1,35 V
|-
La raison de cette surenchÃ¨re est synthÃ©tisÃ©e par Zhiye Liu de TH dans la conclusion de son article. Il avance que ces kits impliquent un processus dâ€™optimisation et de tri (binning) beaucoup plus poussÃ© lors de leur production. Il prÃ©tend que les fabricants de mÃ©moire passent davantage de temps Ã tester et trier les puces capables de fonctionner avec les timings les plus serrÃ©s et les tensions les plus basses ; un processus quâ€™il qualifie de Â« long et trÃ¨s exigeant en main-dâ€™Å“uvre Â». En somme, les coÃ»ts de fabrication globaux des kits EXPO ULL seraoe,t plus Ã©levÃ©s que ceux des kits standards, et le consommateur paierait cette prime.
Quoi quâ€™il en soit, au regard de la conjoncture actuelle, ce nâ€™Ã©tait peut-Ãªtre pas le moment le plus propice pour lancer une telle initiative. Sur la base des premiers modules commercialisÃ©s, elle aboutit surtout Ã une nouvelle segmentation, avec un palier Â« premium Â» supplÃ©mentaire.
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