EXPO ULL : la RAM basse latence dâ€™AMD est plus chÃ¨re que prÃ©vu !

Lors du Computex 2026, AMD a annoncÃ© un nouveau standard de profil dâ€™overclocking mÃ©moire, EXPO Ultra Low Latency (EXPO-ULL). Câ€™est une extension de lâ€™EXPO original, taillÃ©e avec des timings mÃ©moire extrÃªmement serrÃ©s pour les frÃ©quences standards des plateformes AMD actuelles, Ã savoir DDR5-6000 et DDR5-6400. Lâ€™entreprise revendique 13 % dâ€™IPS supplÃ©mentaires en moyenne par rapport Ã des kits JEDEC classiques, et 4 % par rapport Ã des kits EXPO.

Cerise sur le gÃ¢teau, ou dissipateur sur le PCB, David McAfee, vice-prÃ©sident et directeur gÃ©nÃ©ral de Ryzen et Radeon, avait confiÃ© Ã nos confrÃ¨res de Tomâ€™s Hardware quâ€™AMD sâ€™attendait Ã ce que ses partenaires les Â« proposent Ã des niveaux de prix globalement Ã©quivalents Ã ceux des kits actuels Â».

Presque un mois plus tard, Newegg rÃ©fÃ©rence les premiers kits EXPO ULL, avec la sÃ©rie Trident Z5 NeoX. Les prix ne sont pas tout Ã fait Ã©quivalents.

De +10 Ã +79 %

Avant de les dÃ©tailler, nous vous prÃ©sentons les deux diapositives partagÃ©es par AMD lors du Computex. Lâ€™une reprend les gains rapportÃ©s plus haut. Quant Ã lâ€™autre, elle dÃ©finit le concept et recense les partenaires : G.Skill, Kingston, Klevv, Lexar, Origin Code, Team Group, V-Color et ADATA XPG.

Venons-en Ã la situation en ce 30 juin 2026. Le tableau qui suit, concoctÃ© par Tomâ€™s Hardware, et auquel nous avons ajoutÃ© les variations en pourcentage, est rÃ©vÃ©lateur. Contrairement Ã lâ€™assertion de David McAfee, ces kits coÃ»tent bien plus cher.

Kit mÃ©moire Prix public conseillÃ© (MSRP) CapacitÃ© DÃ©bit Timings principaux Tension (V) DiffÃ©rence de prix Trident Z5 NeoX 1 099,99 $ 2 Ã— 16 Go DDR5-6000 26-36-36-32 1,35 V +57 % Trident Z5 Neo 699,99 $ 2 Ã— 16 Go DDR5-6000 26-36-36-96 1,45 V - Trident Z5 NeoX 999,99 $ 2 Ã— 16 Go DDR5-6000 28-36-36-32 1,35 V +79 % Trident Z5 Neo 559,99 $ 2 Ã— 16 Go DDR5-6000 28-36-36-96 1,40 V - Trident Z5 NeoX 619,99 $ 2 Ã— 16 Go DDR5-6000 30-38-38-32 1,35 V +14 % Trident Z5 Neo 544,44 $ 2 Ã— 16 Go DDR5-6000 30-38-38-96 1,35 V - Trident Z5 NeoX 549,99 $ 2 Ã— 16 Go DDR5-6000 36-36-36-76 1,35 V +10 % Trident Z5 Neo 499,99 $ 2 Ã— 16 Go DDR5-6000 36-36-36-96 1,35 V -

La raison de cette surenchÃ¨re est synthÃ©tisÃ©e par Zhiye Liu de TH dans la conclusion de son article. Il avance que ces kits impliquent un processus dâ€™optimisation et de tri (binning) beaucoup plus poussÃ© lors de leur production. Il prÃ©tend que les fabricants de mÃ©moire passent davantage de temps Ã tester et trier les puces capables de fonctionner avec les timings les plus serrÃ©s et les tensions les plus basses ; un processus quâ€™il qualifie de Â« long et trÃ¨s exigeant en main-dâ€™Å“uvre Â». En somme, les coÃ»ts de fabrication globaux des kits EXPO ULL seraoe,t plus Ã©levÃ©s que ceux des kits standards, et le consommateur paierait cette prime.

Quoi quâ€™il en soit, au regard de la conjoncture actuelle, ce nâ€™Ã©tait peut-Ãªtre pas le moment le plus propice pour lancer une telle initiative. Sur la base des premiers modules commercialisÃ©s, elle aboutit surtout Ã une nouvelle segmentation, avec un palier Â« premium Â» supplÃ©mentaire.