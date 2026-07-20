Les GeForce RTX 50 SUPER dans les starting-blocks, mais bloquées par le coût de la GDDR7

Les GeForce RTX 50 SUPER dans les starting-blocks, mais bloquées par le coût de la GDDR7

Les GeForce RTX 50 SUPER dans les starting-blocks, mais bloquées par le coût de la GDDR7

Au début de mois, l’ajout de la GeForce RTX 5080 SUPER dans le Wattage Calculator de Seasonic avait ravivé les expectations pour cette série. Pour notre part, nous étions plutôt restés dans l’expectative. Pas car nous sommes des pisse-froid, mais plutôt car les délais entre ces référencements et la commercialisation sont parfois très longs. Pour l’illustrer, nous avions pris le cas des Radeon RX 7800 XT et RX 7700 XT, pour lesquelles l’échéance avait été supérieure à un an. De plus, nous avions souligné que les RTX 5070 SUPER et RTX 5070 Ti SUPER figuraient dans l’utilitaire de Seasonic depuis plusieurs mois.

Hier, VideoCardz a révélé dans un article que l’ajout récent de la RTX 5080 SUPER n’était pas non plus totalement fortuit — encore heureux. Selon nos confrères, qui s’appuient sur leurs propres sources, les partenaires de NVIDIA ont reçu les GPU destinés à équiper cette série, mais ne sont pas encore autorisés à lancer celle-ci. En cause, les puces mémoire GDDR7.

Feu au orange

Vous êtes sûrement au courant, mais au cas où, rappelons que le principal levier actionné pour muer les trois cartes précitées en des modèles vraiment SUPER est la substitution de puces 3 Go à celles de 2 Go. Or, ces modules à plus forte densité sont à la fois plus onéreux et peu nombreux, avec une disponibilité actuellement bien inférieure à la demande.

Selon VideoCardz, une puce GDDR7 de 3 Go coûte actuellement entre 60 et 70 dollars, contre environ 20 dollars pour une puce de 2 Go. Étant donné que les GeForce RTX 50 SUPER en question exploitent six ou huit puces mémoire, vous entrevoyez la hausse de la facture en bout de chaîne.

Ainsi, si notre concrète écrit que « sa source confirme que les cartes sont déjà physiquement entre les mains des partenaires de NVIDIA » et que cela « laisse entendre que leur développement a dépassé le stade des spécifications internes et des premiers prototypes, [...] en revanche, NVIDIA n'a communiqué aucun nouveau calendrier de lancement ».

Voilà, nous ne sommes guère plus avancés, mais avons désormais confirmation qu’en principe, cette gamme sortira un jour. Remarquez, sachant que la plupart des autres caractéristiques ne bougent pas, rien ne permet non plus d’affirmer de manière catégorique que les GPU Blackell en question ne finiront pas dans des RTX 50 classiques et moins SUPER. Actuellement, NVIDIA privilégierait l’octroi de modules 3 Go de GDDR7 à d’autres produits de son catalogue. Aux RTX PRO 6000 Blackwell et autres Rubin CPX notamment, des cartes d'un segment désormais bien plus rentable pour la firme.

Par ailleurs, si nous nous sommes jusque-là bornés aux RTX 50 SUPER, la GeForce RTX 5050 9 Go, une déclinaison elle aussi armée de modules 3 Go, serait elle aussi empêchée. Ce, pour les mêmes raisons que ses grandes sœurs.

Le tableau ci-dessous portraiture la gamme GeForce Blackwell telle qu’elle pourrait être d’ici quelques semaines, mois, voire, soyons fous, années. Les valeurs TGP pour les cartes SUPER sont celles affichés dans l’outil de Seasonic nous avons parlé en début d’article. La hausse s’expliquerait en grande partie par la capacité mémoire supérieure.