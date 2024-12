Revue de presse des tests de l’Arc B580 : Intel livre une carte graphique enfin compétitive

C’est finalement Intel qui a donc donné le coup d’envoi du match des nouvelles générations de GPU. L’entreprise, qui envisageait peut-être de lancer initialement ses cartes graphiques Battlemage en même temps que les processeurs Lunar Lake — les iGPU de ces derniers exploitant la même architecture graphique Xe2 —, a officialisé les Arc B570 et B580 le 3 décembre. La seconde, la plus puissante de ce duo, sort ce jour, 13 décembre 2024. Surclasse-t-elle l’Arc A750 et terrasse-t-elle la GeForce RTX 4060 comme le prétend Intel ? Réponse dans cette revue de tests.

Battlemage, Alchemist au carré ?

Comme sa petite sœur, l’Arc B580 hérite du GPU BMG-G21 et de cœurs graphique Xe2 Battlemage. Tel que rapporté ci-dessus, c’est une variante de l’architecture utilisée par l’iGPU des Core Ultra 200V, mais exploitée ici à son plein potentiel. L’Arc B580 ne devrait toutefois pas rester le vaisseau amiral de cette gamme très longtemps : un GPU BMG-G31 vraisemblablement destiné à équiper des Arc B700 a récemment été repéré dans un manifeste d’expéditions.

Quoi qu’il en soit, pour l’instant, l’Arc B580 est le fleuron d’Intel. Avec son prix de départ fixé à 250 dollars et la GeForce RTX 4060 comme principale cible, c'est une carte graphique résolument milieu de gamme, et qui s'adresse donc à la majorité des joueurs.

TSMC s’est chargé de la fabrication du BMG-G21 sur son processus N5 (5 nm EUV). La puce, de type monolithique, exploite 19,6 milliards de transistors sur une surface de 272 mm². Dans le cas de l’Arc B580, il comprend 20 cœurs Xe2 (et autant d’unités ray tracing). Le GPU bénéfice de 12 Go de GDDR6 (bus de 192 bits). Les diapositives ci-dessous vous révèlent les entrailles du GPU.

Voici également un tableau comparant les B570 et B580 avec les trois meilleures cartes Arc Alchemist. Une fois n’est pas coutume, celle de nouvelle génération propose moins de cœurs que son aïeule.

Carte graphique Arc B580 Arc B570 Arc A770 16GB Arc A750 Arc A580 GPU BMG-G21 BMG-G21 ACM-G10 ACM-G10 ACM-G10 Processus de gravure TSMC N5 TSMC N5 TSMC N6 TSMC N6 TSMC N6 Nombre de transistors 19,6 milliards 19,6 milliards 21,7 milliards 21,7 milliards 21,7 milliards Surface die 272 272 406 406 406 Xe-Cores 20 18 32 28 24 GPU Cores (Shaders) 2560 2304 4096 3584 3072 XMX Cores 160 144 512 448 384 Ray Tracing Cores 20 18 32 28 24 Render Output Units 80 80 128 128 128 Texture Mapping Units 160 144 256 224 192 Fréquence Boost 2850 MHz 2750 MHz 2400 MHz 2400 MHz 1700 MHz VRAM 12 Go 10 Go 16 Go 8 Go 8 Go Vitesse mémoire 19 Gbit/s 19 Gbit/s 17,5 Gbit/s 16 Gbit/s 16 Gbit/s Bande passante mémoire 456 Go/s 380 Go/s 560 Go/s 512 Go/s 512 Go/s Largeur bus 192 bits 160 bits 256 bits 256 bits 256 bits Cache L2 18 Mo 18 Mo 16 Mo 16 Mo 16 Mo TFLOPS FP32 (Boost) 14,6 12,7 19,7 17,2 10,4 Peak TFLOPS FP16 (INT8 TOPS) 117 (233) 101 (203) 157 (315) 138 (275) 84 (167) TBP 190 W 150 W 225 W 225 W 185 W Interface PCIe x8 PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 Date de lancement Décembre 2024 Janvier 2025 Octobre 2022 Octobre 2022 Octobre 2023 Prix de lancement 249 dollars 219 dollars 349 dollars 289 dollars 179 dollars

Les nouvelles IP des cœurs Xe2 sont toutefois censées compenser ce coup de rabot. Intel revendique une augmentation générationnelle de 70 % des performances par Xe Core et de 50 % des performances par watt.

L’architecture Xe2 apporte également des améliorations notables en matière d’accélération matérielle du ray tracing.

Enfin, Intel a accompagné la sortie de ses GPU Battlemage d’un écosystème logiciel renforcé, avec une techno de mise à l'échelle XeSS 2 désormais renforcée à la Frame Generation et à l’Anti-Lag. Nous avons déjà évoqué ces ajouts dans une précédente actu, n'hésitez pas à vous y référer.

L'Arc B580 à l'épreuve des jeux

La levée de le l’embargo hier a engendré une avalanche de tests. Nous en avons retenu trois pour cette revue : celui de TechPowerUp, celui de ComputerBase et celui de TechSpot. Tous impliquent le Ryzen 7 9800X3D, l’actuel CPU roi du gaming. Nous nous sommes limités aux performances ludiques des cartes graphiques. Néanmoins, la plupart des examens incluent des mesures examinant les prestations dans les charges de travail IA et de productivité. Nous vous invitons à les consulter, et particulièrement celui de Phoronix, si vous souhaitez en apprendre davantage sur cette matière.

Nous commençons par les performances en Full HD / Ultra en rastérisation. Dans deux des trois examens retenus, l’Arc B580 devance la GeForce RTX 4060. La hiérarchie de CompterBase est toutefois inverse (bien que de peu : 59,7 IPS de moyenne pour la GeForce, contre 56,2 pour l’Arc). L’écart global entre ces deux références reste néanmoins faible en 1080p (de l’ordre de 3-4 IPS sur des panels d’une vingtaine de titres) ; mais il peut-être assez variable selon les jeux.

(Dans le diagramme ci-dessous et le suivant, les valeurs des moyennes correspondent au nombre d'images par seconde ; les indices affichés sont basés sur les performances de l'Arc B580).

En 1440p, conformément aux revendications d’Intel, l’Arc B580 distance bien sa rivale GeForce. Elle met également à l’amende la Radeon RX 7600, ainsi que sa variante XT à 16 Go de VRAM (cette référence n’a pas été confrontée à l’Arc par beaucoup de sites, mais vous donner une idée, TechPowerUp obtient une moyenne de 61,4 IPS pour la B580, de 55,7 IPS pour la RX 7600 XT et de 49,7 pour la RX 7600).

Lorsque le ray tracing entre en scène, l’Arc B580 prend une petite longueur d’avance sur la GeForce RTX 4060 dès le 1080p. En 1440p, elle distance nettement sa rivale choisie par Intel. Nuançons un tout petit peu en soulignant que cette moyennes en QHD inclut le titre Alan Wake 2. Or, dans cette définition, la production de Remedy met KO les GeForce RTX 4060 Ti, RTX 4060 8 Go et RTX 3060 Ti en les faisant passer à moins de 8 IPS, contre plus de 26 pour l’Arc B580. Il y a de toute façon beaucoup d’exceptions. Par exemple, dans Cyberpunk 2077, les deux RTX 4060 Ti (8 et 16 Go) battent de peu l’Arc B580. Or, dans un jeu comme Doom Eternal, celle-ci reste inférieure à version 16 Go, mais met le double d’IPS dans le vue de la mouture 8 Go (95,9 IPS relevés par TPU pour la B580, contre 101,3 pour la RTX 4060 Ti 16 Go, mais seulement 47,1 IPS pour la version 8 Go, laquelle est indéniablement plombée par son déficit de VRAM).

Passons au ray tracing.

Précisons que pour les mesures avec ray tracing, nous n’avons pas retenu celles de de TechSpot. La raison est l’absence de la GeForce RTX 3060 Ti. Or, cette carte reste intéressante, puisqu’elle est très proche de l’Arc B580 en 1080p (même devant, tant chez TechPowerUp que chez ComputerBase).

Par ailleurs, vous aurez remarqué qu’il n’y pas l’Arc A580. Ce modèle n’a malheureusement pas été choisi par beaucoup de confères. En conséquence, le garder impliquaitde se priver de beaucoup d’autres cartes pour la pondération des résultats. Ceci dit, l’Arc B580 fait bien mieux que l’Arc A770 dans toutes les situations, et atomise donc son ancêtre directe. Dans quelle mesure ? TPU donne un écart de 33 points par rapport à l’Arc B580 en base 100 en 1080p / ray tracing (100 % vs 67 %), et de 37 points en QHD / RT ; de 30 points en rastérisation, ce pour ces deux définitions (100 % vs 70 %).

Quelques valeurs sur la conso pour finir, avec des moyennes en QHD. L’Arc B580 n’est pas la championne de cette catégorie (y compris si l’on se base sur un ratio watt / IPS), mais figure désormais parmi les très bon élèves, c’est-à-dire juste derrière les RTX 40 Series (et la Radeon RX 7900 XTX pour l'efficience). C’est donc un énorme changement par rapport à l’Arc A580, puisque celle-ci porte quasiment le bonnet d’âne de l'efficacité énergétique (généralement, seule la Radeon RX 5700 XT fait pire).

(Ne tenez pas compte de la mention "Arc B580 = 100" ici ; l'indice se calcule en fonction de la valeur que vous sélectionnez).

Conclusion : une carte atypique, mais compétitive

Le constat est limpide. Alchemist avait tout du brouillon, et l’architecture Battlemage fait indéniablement de cette B580 une véritable alternative aux traditionnelles Radeon et GeForce. L’écart de performance est très important par rapport à la précédente gen, tant en rastérisation qu’en RT. Il permet à Intel de se hisser au niveau des solutions concurrentes dans cette gamme de prix. Quant à la consommation, elle est maintenant dans le haut du panier. Concrètement, tous les sites que nous avons consultés partagent à la même conclusion : en dollars, l’Arc B580 offre aujourd’hui le meilleur rapport IPS / dollars.

Malheureusement, en euros, la donne est différente. Au moment où nous écrivons ces lignes, TopAchat ne propose que deux cartes B580 signées ASRock, à des tarifs de 360 et 370 euros. Sur Amazon, il faut débourser 387 euros pour un modèle Gunnir. Les Limited Edition ne sont pas prévues pour débarquer dans nos contrées avant l’année prochaine.

La Radeon RX 7600 est disponible à partir de 274 euros. Certes, le GPU de cette référence est moins performant, et il délivre de piètres performances en ray tracing ; les 8 Go de VRAM la rendent moins pérenne ; mais l’écart de prix n’est pas non plus négligeable. Quant à l’édition XT, dont le GPU souffre des mêmes critiques mais peut s'enorgueillir d'être accompagné de 16 Go de VRAM, elle se trouve à partir de 325 euros.

Côté NVIDIA, une GeForce RTX 4060 peut être acquise pour 297 euros. Comme la RX 7600, elle risque de souffrir de ses 8 Go rapidement, même en 1080p. Enfin, pour le modèle au-dessus, la RTX 4060 Ti, il faut compter au moins 400 euros ; toujours pour 8 Go de VRAM.

Autrement dit, dans cette gamme de prix de 350-400 euros, l’Arc B580 n’a pas vraiment de concurrence en ce moment. Avec ses 12 Go, ses performances globalement correctes en rastérisation et en RT, elle semble tout de même un bon compris par rapport aux quatre solutions susmentionnées.

Le plus sage est certainement de patienter quelques semaines, au moins jusqu’à début janvier, pour voir ce que proposeront NVIDIA et AMD. Néanmoins, il est quand-même envisageable que les premières GeForce RTX 50 Series et Radeon RX 8000 soient des modèles ne boxant pas dans cette catégorie, et qu’il faille en conséquence patienter encore plusieurs mois avant de voir des concurrentes dans cette gamme. Et puisque les prix des modèles existants ne baisseront pas forcément, à vous de voir en fonction de votre budget et de vos attentes. Mais assurément, l’Arc B580 est bien plus recommandable que ne l’étaient les Alchemist.