Framework joue les gros bras avec un PC à 192 Go de RAM, mais trébuche sur la LPCAMM2

Framework joue les gros bras avec un PC à 192 Go de RAM, mais trébuche sur la LPCAMM2

Framework joue les gros bras avec un PC à 192 Go de RAM, mais trébuche sur la LPCAMM2

Framework prépare une plateforme basée sur le processeur Ryzen AI Max+ PRO 495. C’est la figure de proue des Gorgon Halo, alias les Ryzen AI Max+ PRO 400 Series officialisés par AMD en mai dernier. L’attrait mis en avant par la marque est cohérent avec la présentation, puisqu’il s’agit de la prise en charge de 192 Go de mémoire. Une orgie de RAM assez cocasse quand, dans le même temps, Framework annonce qu’elle ne pourra pas honorer toutes les précommandes du Framework Laptop 13 Pro aux conditions initialement prévues.

Plus de RAM pour l'IA

La marque a clamé sur X : « Aujourd’hui, lors de l’événement Advancing AI d’AMD, nous présentons en avant-première ce qui est, à notre connaissance, le premier système équipé d’un AMD Ryzen AI Max+ PRO 495 avec 192 Go de mémoire. Cette capacité permet d’exécuter des modèles comme DeepSeek-V4-Flash en précision Q8 sur une seule machine, tout en conservant suffisamment de mémoire disponible pour gérer une longueur de contexte importante ».

Today at AMD's Advancing AI event, we're previewing the first (as far as we know) 192GB system with AMD Ryzen™ AI Max+ PRO 495. This lets you run models like DeepSeek-V4-Flash at Q8 on a single box, with room to spare for context length. pic.twitter.com/H7LXpZ0rnQ — Framework (@FrameworkPuter) July 22, 2026

Une autre capture confirme ledit processeur ainsi que son association avec 192 Go de LPDDR5X-8533.

Précisons que l’événement en question aura lieu dans quelques heures, entre 18 h 30 et 20 h 30 chez nous. Y est notamment attendue Lisa Su.

Pour le reste du propos, la connaissance de Framework est sans doute volontairement limitée. Début juin, GMKtec a confié à WCCFTech que son EVO-X3 adopterait le Ryzen AI Max+ 495 plus tard dans l’année. Cette information reste cependant dans le domaine de l’officieux pour le moment.

À propos du Ryzen AI Max+ PRO 495, la capacité de cette série à gérer 192 Go de LPDDR5X-8533 constitue la principale plus-value par rapport aux Ryzen AI Max+ 300, limités à 128 Go. Comme le souligne Framework, cela devrait apporter un gain particulièrement intéressant pour les charges liées à l’intelligence artificielle, où la mémoire peut rapidement devenir un facteur limitant.

En revanche, la marque prévient dans un autre message sur X : « Notez que les prix de la LPDDR5X continuent d’augmenter. En conséquence, une configuration avec 192 Go de mémoire représentera une hausse de tarif assez importante par rapport au prix actuel du Framework Desktop en version 128 Go. Notre recommandation est donc de choisir dès maintenant une configuration avec 32 Go, 64 Go ou 128 Go de mémoire, en fonction de votre budget et des modèles d’IA que vous prévoyez d’exécuter ».

Cela nous amène à l’autre sujet traité ici. Du côté de la LPCAMM2, la situation est moins flatteuse pour Framework. Dans un article publié hier, la société prévient qu’elle doit composer avec une forte hausse du prix de ces modules mémoire. Elle explique que son fournisseur applique désormais des tarifs largement supérieurs aux prévisions. La marque anticipait une augmentation limitée entre le deuxième et le troisième trimestre, mais allègue que le nouveau coût d’achat dépasse finalement largement cette estimation.

Conséquence : certaines configurations mémoire sont revues à la baisse. Les stocks de modules 64 Go permettront uniquement d’honorer les commandes jusqu’au lot 4 pour le Laptop 13 Pro et jusqu’au lot 7 pour les cartes mères seules. Les commandes suivantes équipées de 64 Go passent automatiquement à 32 Go, avec le tarif initial correspondant à cette capacité.

Même logique pour les modules 32 Go. Les stocks restants sont réservés aux versions DIY Edition et aux cartes mères dans les mêmes lots. Les commandes ultérieures basculent vers 16 Go. Les modèles préassemblés en 32 Go équipés du Core Ultra X7 358H échappent toutefois à cette modification, Framework ne proposant pas encore ces configurations avec 16 Go.

Cette situation illustre aussi les limites du choix du LPCAMM2. Ce format de mémoire, plus compact et pensé pour remplacer progressivement les modules SO-DIMM classiques, reste encore peu répandu. Le nombre réduit de fournisseurs disponibles rend Framework particulièrement exposée aux variations du marché.

Reste que la mémoire n’est pas le seul poste concerné. Framework indique avoir ajusté les prix de certains systèmes et cartes mères en raison des hausses touchant les processeurs Intel Core Ultra Series 3 jusqu’aux licences Windows.