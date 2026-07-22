Le premier pilote GeForce Arm rÃ©vÃ¨le les diffÃ©rentes versions de la NVIDIA RTX Spark

DÃ©but juin, lors du Computex, NVIDIA a officialisÃ© sa RTX Spark. Une puce prÃ©tendument vouÃ©e Ã Â« rÃ©inventer les PC Windows Â». Si les caractÃ©ristiques de la meilleure version de ce processeur ont Ã©tÃ© fiÃ¨rement affichÃ©es, celles des variantes plus modestes restaient officieuses. Un premier pilote graphique GeForce pour Windows 11 sur Arm vient en entÃ©riner certaines.

N1X / N1

Ce pilote GeForce 616.00 est estampillÃ© Developer Preview. Il ne cible pas directement les ordinateurs portables grand public, mais la Surface RTX Spark Dev Box de Microsoft. L'analyse du package Arm64 par WindowsLatest met en Ã©vidence un fichier nommÃ© nv_surface_woa.inf. Celui-ci dÃ©voile les identifiants matÃ©riels pris en charge et confirme deux variantes du RTX Spark N1X : une version dotÃ©e d'un GPU Blackwell avec 6 144 cÅ“urs CUDA, une autre Ã©quipÃ©e de 5 120 cÅ“urs CUDA.

Ces caractÃ©ristiques correspondent aux configurations N1X 675 et N1X 650 prÃ©cÃ©demment renseignÃ©es par VideoCardz. Le nombre de multiprocesseurs de flux (48 et 40 respectivement) ne serait toutefois pas la seule diffÃ©rence. Les informations obtenues prÃ©cÃ©demment par le site faisaient Ã©tat d'un processeur Arm Ã 20 cÅ“urs pour la 675 et Ã 18 cÅ“urs pour la 650. Ces deux puces N1X auraient un cTDP compris entre 45 et 80 W.

Des puces N1, qui n'apparaissent pas dans la fuite du jour, figuraient Ã©galement dans l'article de VideoCardz prÃ©citÃ©. Celles-ci Ã©taient dÃ©crites comme visant Â« un segment de marchÃ© plus abordable Â». Nettement moins bien dotÃ©es Ã tous les niveaux, elles auraient aussi une enveloppe thermique plus restreinte, comprise cette fois entre 18 et 45 W.

ModÃ¨le CPU

(Cortex-X925 + Cortex-A725) GPU

(Blackwell) TDP PCIe MÃ©moire NVIDIA N1X 675 ? 20 cÅ“urs

(10 + 10) 48 SM

6 144 cÅ“urs CUDA 45-80 W 12 lignes PCIe 5.0

+ 5 lignes PCIe 4.0 16 Ã 128 Go

LPDDR5X sur 16 canaux NVIDIA N1X 650 ? 18 cÅ“urs

(9 + 9) 40 SM

5 120 cÅ“urs CUDA 45-80 W 12 lignes PCIe 5.0

+ 5 lignes PCIe 4.0 16 Ã 128 Go

LPDDR5X sur 16 canaux NVIDIA N1 #1 12 cÅ“urs

(8 + 4) 20 SM

2 560 cÅ“urs CUDA 18-45 W 8 lignes PCIe 5.0

+ 3 lignes PCIe 4.0 8 Ã 64 Go

LPDDR5X sur 8 canaux NVIDIA N1 #2 10 cÅ“urs

(7 + 3) 16 SM

2 048 cÅ“urs CUDA 18-45 W 8 lignes PCIe 5.0

+ 3 lignes PCIe 4.0 8 Ã 64 Go

LPDDR5X sur 8 canaux

Bref, nous resterons loin du champignonnage des gammes x86 d'Intel et d'AMD, avec une segmentation qui rappelle davantage celle d'Apple et ses M / M Pro / M Max / M Ultra. Ce n'est toutefois pas uniquement une question d'architecture ; le tableau ci-dessous, qui rassemble toutes les puces des sÃ©ries X1 et X2 de Qualcomm, montre que le paysage Arm peut Ã©galement Ãªtre sacrÃ©ment fouillis.

Â© Qualcomm