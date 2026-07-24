La RTX 3060 ridiculise presque les cartes 8 Go plus récentes

Cela fait maintenant quelques semaines que la GeForce RTX 3060 a fait son retour dans certains pays. Depuis notre article rapportant cette résurgence, la situation n’a toutefois pas changé dans l’Hexagone : cette carte Ampere reste une relique chez les détaillants spécialisés, et les quelques modèles disponibles sur Amazon sont vendus à des tarifs qui font perdre tout attrait à cette référence.

Côté performances, en dépit de ses deux générations au compteur et d’une commercialisation initialement amorcée en 2021, une comparaison réalisée par 3DCenter à partir de données de PC Games Hardware révèle que le combo GA106 (avec ses 3 584 cœurs CUDA) et 12 Go de mémoire vidéo résiste un peu mieux aux ravages du temps que des modèles plus récents moins bien dotés.

12 Go, c'est mieux que 8

3DCenter a comparé deux lots de résultats. Ceux issus du test de lancement de la GeForce RTX 4060 réalisé en 2023, et ceux obtenus dans la dernière suite de benchmarks mise à jour le 15 juillet dernier par PC Games Hardware. Dans les deux jeux de données, la GeForce RTX 3060 12 Go sert de référence avec un indice de 100 %.

Deux précisions importantes s’imposent. Il s’agit de tests qui évaluent les performances en rastérisation pure, donc sans effets de ray tracing. Ensuite, comme vous allez le constater avec la liste des jeux, les titres utilisés diffèrent. Ces résultats illustrent donc principalement l’impact de la quantité de mémoire vidéo sur les performances d’un GPU dans les productions récentes.

En 2023, les 20 jeux utilisés étaient A Plague Tale Requiem, Assassin's Creed Valhalla, Battlefield 2042, Call of Duty: Modern Warfare 2, Cyberpunk 2077, Doom Eternal, Dying Light 2, Elden Ring, Forza Horizon 5, God of War, Grid Legends, Halo Infinite, Psychonauts 2, Red Dead Redemption 2, Sniper Elite 5, Teardown, Uncharted 4, Total War: Warhammer 3, Valheim et The Witcher 3.

En 2026, le panel est quantitativement identique, mais qualitativement différent : Alan Wake 2, Anno 117, Assassin’s Creed Shadows, Atomfall, Baldur’s Gate 3, Battlefield 6, Call of Duty: Black Ops 6, Cities Skylines 2, Clair Obscur: Expedition 33, Cyberpunk 2077, Days Gone Remastered, Dying Light: The Beast, F1 25, Forza Horizon 5, Kingdom Come Deliverance 2, Stalker 2, Spider-Man 2, The Last of Us Part II Remastered, Warhammer 40,000: Space Marine 2 et X4: Timelines.

En 1080p, la RTX 4060 affichait une avance de 23,5 % sur la RTX 3060 en 2023. Cet avantage est désormais tombé à 18,8 %. De son côté, la Radeon RX 7600 est passée d’une avance de 20,7 % à seulement 11,8 %. L’écart se creuse davantage en 1440p. L’avance de la RTX 4060 chute de 19,4 % à seulement 8,5 %, tandis que la RX 7600 dégringole de 17,3 % à 5 %. Enfin, en 2160p, la GeForce RTX 3060 devance désormais ses deux rivales de circonstance.

Le point commun des GeForce RTX 4060 et Radeon RX 7600, qui explique leur déclassement par rapport à 2023, est bien sûr leur quantité de VRAM limitée à 8 Go. Les 12 Go de mémoire vidéo de la RTX 3060 contribuent à sa pérennité et compensent en partie son retard générationnel.

Quant aux petits écarts creusés par la RTX 4070 en trois ans (elle aussi équipée de 12 Go de VRAM), ils confirment que l’abonnissement relevé plus haut ne résulte pas juste d’une amélioration globale liée à de meilleurs pilotes pour l’architecture Ampere.

Terminons en rappelant que dans l'enquête Steam de juin 2026, la GeForce RTX 3060 reste la deuxième carte graphique la plus populaire sur la plateforme. Et pour revenir aux gammes actuelles, cette comparaison montre qu’il peut être pertinent d’opter directement pour une version 16 Go de VRAM lorsque celle-ci est disponible, comme c’est le cas pour les GeForce RTX 5060 Ti et Radeon RX 9060 XT. À condition, bien entendu, que le surcoût reste raisonnable au moment de l’achat, et qu’il soit cohérent avec la durée d’utilisation envisagée (plus une carte est destinée à être conservée longtemps, plus les Go de VRAM supplémentaires peuvent avoir de la valeur).