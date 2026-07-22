Windows 11 modernise ses vieux vestiges dâ€™interface

Pour les connaisseurs de Windows, lâ€™interface de la version actuelle du systÃ¨me dâ€™exploitation est un patchwork de divers Ã©lÃ©ments de design issus de diffÃ©rentes Ã©poques. Certains reliquats datent de Windows 7, et lâ€™ensemble sâ€™avÃ¨re donc assez hÃ©tÃ©roclite. Les PropriÃ©tÃ©s des fichiers dans lâ€™Explorateur de fichiers font partie de ces vestiges. Plus pour longtemps, puisquâ€™elles ont bÃ©nÃ©ficiÃ© dâ€™un ravalement de faÃ§ade partiel basÃ© sur le framework WinUI 3.

Petite injection avant le lifting complet ?

Ã€ la question Â« Pourquoi avons-nous crÃ©Ã© WinUI 3 quand il existe dÃ©jÃ beaucoup dâ€™autres frameworks dâ€™interface utilisateur ? Â», posÃ©e dans un Ã©pisode du bien nommÃ© Question de dÃ©veloppement datant de juin 2021, lâ€™intervenante expliquait que WinUI 3 Â« pouvait Ãªtre utilisÃ© comme la couche dâ€™interface utilisateur pour nâ€™importe quelle application Windows Â». ConcrÃ¨tement, cela signifiait que Â« toute application pouvait conserver son code Win32 de base tout en tirant parti dâ€™une interface utilisateur moderne Â». Elle ajoutait que cet Â« alignement visuel avec le design moderne de WinUI 3 Ã©tait un Ã©lÃ©ment clÃ© pour les dÃ©veloppeurs souhaitant proposer des applications pÃ©rennes Â».

Cinq ans plus tard, les incohÃ©rences dâ€™interface de Windows 11 restent lÃ©gion. Pour lâ€™Ã©lÃ©ment susmentionnÃ©, un certain Phantomofearth a documentÃ© le changement sur BlueSky. Il accompagne sa capture dâ€™Ã©cran de cet Ã©loge :

Â« Les fenÃªtres PropriÃ©tÃ©s des fichiers de Windows 11 bÃ©nÃ©ficient enfin dâ€™un peu dâ€™amour avec WinUI et le mode sombre ! Une version modernisÃ©e de lâ€™interface des PropriÃ©tÃ©s est cachÃ©e dans la build expÃ©rimentale 26300.8935. Pour le moment, elle ne concerne que la boÃ®te de dialogue des fichiers supprimÃ©s, mais dâ€™autres Ã©lÃ©ments devraient suivre. Cela fait vraiment plaisir Ã voir aprÃ¨s toutes ces annÃ©es Â».

Windows 11's File Properties sheets are finally getting some WinUI + dark mode love! A modern version of the Properties UI is hidden in Experimental build 26300.8935, currently only for the deleted files dialog with more to come. So nice to see after all these years! ????



[image or embed] â€” phantomofearth ???? (@phantomofearth.bsky.social) 21 juillet 2026 Ã 22:48

Jusquâ€™ici, Microsoft a surtout modernisÃ© les applications principales de Windows 11, laissant de nombreux Ã©lÃ©ments secondaires hÃ©ritÃ©s dâ€™anciennes versions de Windows. Lâ€™interface reste ainsi un assemblage de technologies diffÃ©rentes, oÃ¹ des composants datant de Windows 7 cÃ´toient des Ã©lÃ©ments plus rÃ©cents basÃ©s sur WebView2, React ou dâ€™autres frameworks. Lâ€™entreprise entend dÃ©sormais unifier lâ€™expÃ©rience utilisateur autour de WinUI 3, avec Ã la clÃ© une interface plus cohÃ©rente et potentiellement plus rÃ©active. Le chantier sâ€™annonce nÃ©anmoins complexe en raison des nombreuses briques historiques encore prÃ©sentes dans Windows.

Rappelons que, dans un billet publiÃ© en mars qui expose les pistes pour bonifier Windows 11, lâ€™Explorateur de fichiers est dÃ©crit comme un gros morceau puisqu'il constitue un carrefour important du systÃ¨me dâ€™exploitation. Il reste, Ã ce titre, lâ€™une des interfaces les plus utilisÃ©es. Au-delÃ des aspects purement visuels, Microsoft travaille Ã©galement sur les performances. L'entreprise mise notamment sur un mÃ©canisme de prÃ©chargement visant Ã rÃ©duire les temps dâ€™ouverture.