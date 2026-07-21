Les prix de la DDR5 repartent Ã  la hausse

Qu'il s'agisse de membres de Valve, d'analystes de cabinets ou de PDG de grands groupes, le son de cloche est le mÃªme : tous pensent que les prix des composants grand public vont grimper au cours des prochaines semaines. Le dernier rapport de 3D Center sur les prix de la DDR5 pourrait bien Ãªtre un premier signe de ces nouvelles hausses Ã venir ; il montre effectivement un sursaut inflationniste assez net en juillet.

Juillet 2026, le nouveau sommet

AprÃ¨s plusieurs mois relativement stables, les prix moyens de la DDR5 ont progressÃ© de 7 % au mois de juillet (par rapport Ã juin). Et bien entendu, cette hausse sâ€™ajoute Ã celles prÃ©cÃ©demment enregistrÃ©es. Le prix moyen des kits DDR5 atteint dÃ©sormais 448 % du niveau enregistrÃ© en juillet 2025, le mois de rÃ©fÃ©rence retenu par nos confrÃ¨res. Sur la pÃ©riode observÃ©e, qui sâ€™Ã©tale donc dÃ©sormais sur une annÃ©e complÃ¨te, il sâ€™agit du nouveau point culminant. Il supplante celui de janvier/fÃ©vrier et intervient aprÃ¨s quelques mois stagnation qui avaient suivi la baisse de mars.

Juillet 2025 / juillet 2026 Â© 3D Center

En France, la situation semble toutefois un peu diffÃ©rente. Nous avons pris un peu au hasard trois rÃ©fÃ©rences sur TopAchat. La premiÃ¨re est une barrette de 8 Go DDR5-5200 Corsair Vengeance ; la deuxiÃ¨me, un kit 16 Go (2 x 8 Go) de DDR5-5600 Kingston Fury Beast ; la troisiÃ¨me, un kit 32 Go (2 x 16 Go) de DDR5-6000 G.Skill Flare X5. En nous basant sur les archives Wayback Machine lorsque celles-ci sont disponibles, nous obtenons ceci :

Kit Prix actuel TopAchat Prix mars 2026 Prix fÃ©vrier 2026 Prix dÃ©cembre 2025 Prix fin juillet ou dÃ©but aoÃ»t 2025 8 Go DDR5-52000 Corsair Vengeance 154,99 euros X X 149,99 euros X 16 Go DDR5-5600 Kingston Fury Beast 239,99 euros 299,99 euros 307,99 euros 249,99 euros X 32 Go DDR5-6000 G.Skill Flare X5 449,99 euros 604,99 euros 604,99 euros X 109,99 euros

Câ€™est certes un peu lacunaire, mais en tenant compte de quelques autres kits, les prix paraissent dans l'ensemble moins Ã©levÃ©s quâ€™au cours du printemps (du moins pour la DDR5). Dans tous les cas, ce qui se passe outre-Rhin nâ€™est guÃ¨re enthousiasmant et risque de nous affecter prochainement.

Bref, la pÃ©riode est peu rÃ©jouissante pour les passionnÃ©s de montage PC qui souhaitent assembler une nouvelle machine ou faire Ã©voluer leur configuration. Nous avons essayÃ© de concocter une machine complÃ¨te, et il faut compter un peu moins de 2 000 euros pour un systÃ¨me disons de milieu de gamme Ã base de Ryzen 5 9600X, GeForce RTX 5070, 32 Go de RAM et 1 To de stockage NVMe en PCIe 4.0. Un budget forcÃ©ment dissuasif pour pas mal de gens.

Ce n'est, hÃ©las, pas prÃªt de changer. Quel que soit le degrÃ© dâ€™optimisme des sources, aucune nâ€™entrevoit une amÃ©lioration avant fin 2027 au plus tÃ´t. D'autres tablent plutÃ´t sur la fin de la dÃ©cennie, quand les plus alarmistes (ou lucides, nous verrons), Ã l'image du prÃ©sident d'ADATA, Chen Li-bai, prophÃ©tisent dix ans de crise !