Test â€¢ NZXT H6 (2026)

ComposÃ© par
Pascal M.
â€”â€”â€”â€”â€” 18 Juillet 2026
La fin des arÃªtes franches chez NZXT... mais pas que
Le H6, testÃ© fin 2023, nous avait dÃ©jÃ bien sÃ©duits : de l'espace dans un form factor relativement compact pour la catÃ©gorie des doubles chambres, une pointe d'innovation avec un pan inclinÃ© pour les moulins Ã vent frontaux s'associant avec de la verrerie, et un excellent mix entre performances et silence. A priori, NZXT n'a pas eu grand chose Ã faire pour le renouvellement de son modÃ¨le qui dÃ©barque Ã l'occasion du Computex 2026 en cet Ã©tÃ© de la mÃªme annÃ©e, et ce, en deux dÃ©clinaisons : avec quasi toute la ventilation [ H6 RGB+ ], ou totalement dÃ©nuÃ©e de cette derniÃ¨re [ H6 ]. Vous savez quoi ? On va jeter un orteil sur le H6 RGB+ avant d'aller Ã la plage.