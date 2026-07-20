Les prix en magasin ne reflètent pas encore la flambée des composants, selon Valve

Une enquête d’Omdia que nous avons relayée montre que les prix élevés de certains composants ont modérément affecté le marché du PC au deuxième trimestre. Selon les analystes du cabinet, cette mitigation résulte d’un phénomène d’anticipation des acheteurs, mais également de l’inertie du marché. L’un d’eux considère ainsi que « les effets réels des tensions d'approvisionnement commencent à se faire pleinement sentir » et qu’ils seront plus marqués durant les deux trimestres à venir.

C’est également l’avis de Yazan Aldehayyat, un membre de Valve. Interrogé par Bloomberg, il estime lui aussi que les prix actuels en magasin ne reflètent pas encore la situation à laquelle les entreprises sont déjà confrontées.

Une seconde partie d'année compliquée en perspective

Concrètement, les tarifs actuellement pratiqués par les détaillants accuseraient un retard de « trois à six mois » par rapport au marché des composants en gros. En d’autres termes, les prix de la DRAM et du stockage seraient encore basés sur des stocks achetés avant les dernières évolutions du marché des composants. L’intéressé déclare : « Honnêtement, la situation continue de se dégrader. Au cas où certaines personnes ne seraient pas au courant. D'après nos observations, ce que les consommateurs voient actuellement dans les rayons des magasins accuse un retard d'au moins trois à six mois par rapport à ce que nous constatons sur le marché des composants en gros ».

Ce décalage explique potentiellement pourquoi la Steam Machine n’est, pour l’instant, pas particulièrement bon marché. Peu après la divulgation de la tarification par Valve, LDLC a montré avec sa Stim Machine qu’il était possible de proposer mieux pour un tarif équivalent. Le groupe de Laurent de la Clergerie s’est rapidement ravisé, mais davantage pour des raisons d’ordre juridique que commercial. En tout cas, quelques jours plus tard, la machine reprenant les principaux composants, que nous avons configurée à la va-vite sur TopAchat, a confirmé qu’il était possible de se monter un PC plus puissant que la Steam Machine pour une facture équivalente.

Quoi qu’il en soit, Bloomberg stipule que Valve a vendu toutes les Steam Machine produites jusqu'à présent. Au moment où nous rédigeons ces lignes, il faut s’inscrire sur une liste d’attente pour espérer en obtenir une.

De bonnes ventes pour la Steam Machine ?

Reste que Valve ne communique aucun chiffre concernant les volumes. Gageons que sa production reste contrainte par la quantité de mémoire qu’elle parvient à se procurer. Un compte d’apothicaire réalisé par le site Boiling Steam estime entre 12 000 et 15 000 le nombre de Steam Machine vendues chaque semaine. Il ne s’agit bien sûr que d’une estimation. Pour la réaliser, l’auteur s’est appuyé sur les meilleures ventes de la plateforme. La Steam Machine y occupe la deuxième place ; elle est prise en sandwich entre Counter-Strike 2 et Palworld.

Vous trouverez les valeurs retenues chez la source, mais en résumé, en se basant sur les revenus générés par ces deux jeux, Boiling Steam conjecture que la Steam Machine génère entre 10 et 18 millions de dollars par semaine, ce qui constitue déjà une fourchette assez large. Ajoutez à cela le fait qu’il existe plusieurs modèles. Via un modèle de répartition pondéré, notre confrère retient 65 % de Steam Machine vendues à 1 049 dollars, et donc 35 % pour celles à 1 349 dollars.

La fourchette basse donne 8 700 Steam Machine par semaine ; la fourchette haute, 15 600 unités hebdomadaires. Il faut donc prendre un couteau pour couper la poire en deux ; enfin, pas tout à fait, puisque le site retient finalement une estimation comprise entre 12 000 et 15 000 unités par semaine au 18 juillet.

Sur la base d’un tel rythme, Valve écoulerait entre 600 000 et 750 000 unités sur une année. Il est toutefois très probable que l’engouement des premières semaines s’estompe et que la demande ralentisse dans les semaines à venir.