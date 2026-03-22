Test • NZXT H2 Flow

21 litres ventilés de conviction

Il y a six ans à présent, le H1 était issu d'une idée plutôt sympathique : proposer un kit incluant boitier, AIO et alimentation au format mITX. Hélas, il a surtout marqué les esprits par des soucis de fiabilité et conclu un rappel peu glorieux, puis une V2 mise sur le marché . Le H2 arrive donc avec la délicate mission de gommer cet échec et dans cette veine abandonne ni plus ni moins que cette idée de bundle : le H2 est donc un boitier seul avec pour ambition de viser les références hautes performances en SFF. Pour cela, NZXT sort sa cartouche flow, autrement dit le mix verre et mesh gruyère, tout en conservant une esthétique léchée qui fait la signature de la marque depuis quelques années à présent. La marque en profite pour l'accompagner d'une alimentation C850 au format SFX, qui accompagnera ce test.