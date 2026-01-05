Arc B770 Ã  naÃ®tre et GeForce RTX 3060 ressuscitÃ©e ?

Intel tiendra sa confÃ©rence du CES 2026 dans un peu plus de treize heures, Ã 15 heures, heure du Pacifique, soit minuit pile chez nous. Le plat de rÃ©sistance pour le grand public sera trÃ¨s vraisemblablement la gamme Panther Lake, dont les principaux contours ont Ã©tÃ© esquissÃ©s il y a plusieurs semaines. Des rumeurs laissent toutefois entendre que lâ€™entreprise va Ã©galement lever le voile sur une carte graphique Arc B770. Des ragots dÃ©jÃ partiellement corroborÃ©s dÃ©but dÃ©cembre, lorsque Intel avait laissÃ© apparaÃ®tre une mention de cette carte dans les notes de son VTune Profiler. Alors que lâ€™Ã©chÃ©ance approche, la B770 a refait surface, cette fois au dÃ©tour dâ€™un dÃ©pÃ´t GitHub.

Battlemage presque au complet

La capture issue de X, partagÃ©e par Haze et dont voici lâ€™origine, nâ€™appelle pas Ã lâ€™exÃ©gÃ¨se. La B770 y apparaÃ®t au cÃ´tÃ© de solutions bien connues et bien rÃ©elles, dont sa devanciÃ¨re gÃ©nÃ©rationnelle, la B580. Aucune indication nâ€™est donnÃ©e sur ses spÃ©cifications, mais celles-ci ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© largement conjecturÃ©es. En lâ€™Ã©tat, la carte reposerait sur un BMG-G31 gravÃ© en N5 chez TSMC, avec 32 cÅ“urs Xe2 et 16 Go de mÃ©moire GDDR6.

Bien sÃ»r, il ne sâ€™agit toujours pas dâ€™une confirmation officielle. Mais lâ€™accumulation dâ€™indices commence Ã cadrer difficilement avec de simples affabulations. Nonobstant, en admettant une officialisation cette nuit, lâ€™Arc B770 arriverait tardivement, plus dâ€™un an aprÃ¨s les B570 et B580. En outre, Intel est passÃ©e aux cÅ“urs Xe3 pour ses puces mobiles Panther Lake ; celles-ci restent nÃ©anmoins, sur le papier, rattachÃ©es Ã la famille Battlemage.

Attendons de voir, mais lâ€™arrivÃ©e de lâ€™Arc B770 pourrait au moins venir bousculer un peu le segment milieu de gamme des GPU en apportant une concurrence bienvenue Ã AMD et NVIDIA. Dâ€™autant quâ€™Intel sâ€™est jusquâ€™ici montrÃ©e plutÃ´t agressive sur la tarification de Battlemage. Enfin, dans le contexte de tensions sur certains composants, la GDDR6 semble moins directement exposÃ©e aux pressions tarifaires pour lâ€™instant.

Ã€ ce propos justement, figurez-vous que la GeForce RTX 3060 pourrait elle aussi faire son retour. Câ€™est du moins ce quâ€™avance le divulgateur hongxing2020. Il ne prÃ©cise pas si sa prÃ©diction concerne le modÃ¨le 12 Go, la version 8 Go, ou les deux, mais Ã©voque un regain de disponibilitÃ© pour cette rÃ©fÃ©rence lancÃ©e en fÃ©vrier 2021. Une affirmation qui va Ã rebours de celle formulÃ©e le mois dernier par Board Channels, selon laquelle NVIDIA Ã©tait en train dâ€™Ã©couler ses derniers stocks de RTX 3060. Le leaker jouissant dâ€™une rÃ©putation plutÃ´t solide, lâ€™hypothÃ¨se mÃ©rite dâ€™Ãªtre considÃ©rÃ©e, mais avec la prudence qui sâ€™impose.