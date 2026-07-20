Le 2 nm de TSMC démarre sur les chapeaux de roues

Le procédé 2 nm de TSMC figure sur des feuilles de route depuis de nombreux mois ; il apparaît désormais dans les revenus trimestriels du fondeur taïwanais. L’intérêt qu’il suscite auprès des clients serait particulièrement vif, à en croire Kevin Zhang, vice-président senior de l’entreprise, qui s’est confié au DigiTimes.

C'était en avril 2025

Selon Kevin Zhang, le N2 compte quatre fois plus de tape-outs que le N3, le précédent procédé de pointe de TSMC. Cet écart suggère que les clients ont davantage concentré leurs ressources sur la conception de puces en 2 nm qu’en 3 nm.

N2 vs N3E

Ce n’est pas non plus très surprenant puisque le 2 nm marque le passage aux transistors GAA à nanofeuilles. Sur le papier, par rapport au N3E, le N2 offre jusqu’à 15 % de performances supplémentaires à consommation identique, ou jusqu’à 25 % de réduction de la consommation à performances équivalentes. En pratique, cela doit permettre aux concepteurs d’obtenir une fréquence supérieure à puissance équivalente, ou de réduire la consommation d’un quart tout en maintenant le même niveau de perf. Il faut ajouter à cela une densité de transistors améliorée de 15 % qui permet soit de proposer équivalent en plus petit ou davantage dans le même format.

Parmi les clients du N2 citons Apple, avec ses puces A20 Pro destinées à la gamme iPhone 18 Pro. Et bien sûr AMD, avec ses processeurs serveurs EPYC Venice, lesquels ont eu le privilège d’étrenner le nœud, si vous nous autorisez l’expression.

Concernant les revenus, difficile de la manquer, la couleur rouge du N2 s’est ajoutée à la palette des revenus du T2 2026. La part reste faible face au 3 nm, avec du 3 % vs 30 %, mais nul doute qu’elle grandira au fil des trimestres. Le procédé dominant reste le 5 nm, avec ses 33 % (contre 35 % pour toute l'année 2025).

La feuille de route de TSMC partagée en avril dernier est jalonnée par plusieurs variantes du procédé N2. Par le N2P, probablement au cours du second semestre de cette année, puis les N2X et N2U à partir de 2027 / 2028.