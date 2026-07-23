Geekbench 7 : un Ryzen devient la nouvelle référence et les tests CPU évoluent

Voici un joli cas d'arroseur arrosé. Geekbench, ce benchmark devenu un grand pourvoyeur de leaks, voit sa dernière version subir sa propre loi. Primate Labs a laissé fuiter des versions de Geekbench 7 ainsi qu’un document détaillant ses rouages. L’ensemble s’est retrouvé sur la Toile avant qu’un communiqué officiel ne vienne répandre la nouvelle. S’il y a bien une section consacrée à cette nouvelle mouture sur le site , Geekbench 6, dont la dernière version, sortie en avril dernier, est la 6.7, n’a ainsi pas encore été supplanté par son remplaçant.

Un Ryzen remplace un Core

Le document (via TPU) précité contient cependant toutes les informations nécessaires ; VideoCardz s'est chargé de les décortiquer. Déjà Geekbench 7, revoit son système de calibration. Le benchmark abandonne l'ancien PC de référence utilisé par Geekbench 6, un Dell Precision 3460 équipé d'un Core i7-12700, au profit d'une nouvelle machine étalon, un Lenovo Legion doté d'un Ryzen 7 7700. Ce système a un score de référence de 2 500 points. Cet indice servira dorénavant de base de comparaison pour les résultats publiés dans Geekbench 7.

Voilà pour la vitrine. En interne, cette nouvelle génération du benchmark introduit plusieurs charges de travail inédites. Elle ajoute des tests spécifiques à la retouche photo, à la physique des jeux, à l'encodage vidéo, à l'encodage audio et au décodage vidéo. Le module consacré à la physique s'appuie sur le moteur Jolt Physics, tandis que les scénarios multimédias exploitent notamment le codec vidéo AV1, le format audio Opus et le modèle de reconnaissance vocale Whisper.

Primate Labs profite également de cette nouvelle génération pour moderniser les scénarios utilisés par son benchmark. Certains tests historiques de Geekbench 6 disparaissent, tandis que d'autres sont regroupés dans des charges de travail plus représentatives des applications actuelles. Les fonctions liées à la retouche d'image, auparavant éclatées entre Object Remover, Horizon Detection et Photo Filter, sont désormais réunies au sein d'un module unique baptisé Photo Editor. Même logique pour la détection d'objets et le floutage d'arrière-plan, privés d'épreuves dédiées. La bibliothèque photo (Photo Library) récupère toutefois une partie de ces fonctions avec l'importation d'images, la génération de vignettes et l'identification d'éléments dans les clichés via MobileNetV1 SSD.

D'autres tests évoluent avec des outils plus récents. Text Processing abandonne ainsi Python 3.9 au profit de Python 3.13, tandis que Asset Compression élargit son terrain de jeu en intégrant la gestion de textures ASTC et BC7, en plus des données géométriques compressées avec Draco. Le test de compression de fichiers (File Compression) change également de méthodes évaluées et s'intéresse désormais aux performances avec LZ4, zlib et Zstandard.

Pour établir le score multicœur, Geekbench 7 s'appuie sur huit workloads : File Compression, Photo Library, Clang, Text Processing, Asset Compression, HDR, Photo Editor et Ray Tracer. Les autres scénarios, comme la navigation web, le rendu HTML5, l'affichage de PDF, la reconstruction 3D (Structure from Motion), la physique des jeux ou les nouveaux tests multimédias, restent cantonnés au score monocœur.

En raison de ce changement de méthodologie, les résultats de Geekbench 7 ne pourront pas être comparés directement à ceux de Geekbench 6. Des utilisateurs ont commencé à jauger des capacités de leur machine. Vous pouvez consulter les résultats sur cette page. Ou encore faire de même et mettre à l'épreuve votre PC en téléchargeant la version Windows.