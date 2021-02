GA106, Ampere bridé ?

Malgré une disponibilité des composants informatiques, en particulier les cartes graphiques, allant de mal en pis, Nvidia continue de dérouler sa roadmap Ampere. Après les RTX 3080, 3090, 3070 et 3060 Ti, voici la commercialisation de la RTX 3060, annoncée il y a plusieurs semaines déjà. Cette dernière étrenne un nouveau GPU, aka GA106, à la taille bien plus réduite que ses grands frères, favorisant donc la production de masse. Qui plus est, le caméléon s'autorise la désactivation d'un TPC, pour encore améliorer les rendements de puces utilisables. Car cette série xx106, est ni plus ni moins que le coeur de la gamme en terme de volumes. Le prix annoncé pour les modèles les moins onéreux est fixé à 335 €, mais une fois les quelques dotations initiales (souhaitées par les verts) épuisées, le marché dictera bien entendu sa loi. Compte-tenu de la disponibilité actuelle des cartes graphiques, il ne faudra donc pas s'attendre à autre chose qu'une hausse violente et quasi instantanée, d'autant plus qu'il n'y aura pas de FE pour proposer une alternative au prix conseillé ! Nous vous proposons ici le test d'un modèle respectant respectant les spécifications de référence du caméléon. Qu'en est-il des prestations ludiques de cette carte ? Quid de la consommation, température et nuisances sonores de ces dernières ? Réponse à ces questions et bien d'autres, dans ce dossier.