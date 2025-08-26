Avec Jetson Thor, NVIDIA fournit de la matiÃ¨re grise Blackwell aux robots

La famille NVIDIA Jetson, qui regroupe divers kits de dÃ©veloppement pour les applications embarquÃ©es, compte Jetson Thor â€” une plateforme Ã©quipÃ©e de cÅ“urs de processeurs Blackwell et Arm pour les dÃ©veloppeurs en robotique â€” parmi ses rejetons. Lâ€™entreprise vient dâ€™annoncer son dÃ©ploiement.

La promo puis les infos

Jensen Huang a Ã©tÃ© mis Ã contribution pour lâ€™occasion. Dans la vidÃ©o ci-dessous, il enjoint le robot Ã profiter de son nouveau cerveau. Au-delÃ de la bafouille, peut-Ãªtre symboliquement Ã©crite en lettres dâ€™or par la main du PDG de lâ€™entreprise dont la capitalisation boursiÃ¨re a dÃ©passÃ© les 4 billions de dollars (pas de mÃ©prise nÃ©anmoins, ces stylos mÃ©talliques ne valent rien ; vous trouverez un pack de quatre â€” avec une paire de marqueurs or et une autre argent â€” pour cinq euros sur Amazon, et sÃ»rement au mÃªme prix, mais sans doute avec moins de stylos, dans la papeterie du coin), câ€™est bien le contenu de la boÃ®te ouverte par les robots qui anime ces derniers.

Outre cette vidÃ©o promotionnelle purement marketing, la chaÃ®ne NVIDIA Developer a mis en ligne une sÃ©quence de prÃ©sentation plus formelle.

La vidÃ©o proposÃ©e par la chaÃ®ne JetsonHacks permet Ã©galement dâ€™avoir un bon aperÃ§u du systÃ¨me.

Le systÃ¨me Jetson T5000 associe donc un module Blackwell Ã 2 560 cÅ“urs GPU / 96 cÅ“urs Tensor de cinquiÃ¨me gÃ©nÃ©ration Ã un processeur Arm Neoverse-V3AE Ã 14 cÅ“urs et 128 Go de LPDDR5X. NVIDIA annonce une puissance de calcul de 2 070 TFLOPS (FP4-Sparse) et une puissance Ã la prise rÃ©glable entre 40 et 130 W.

Pour les E/S, lâ€™AGX Thor offre plusieurs ports USB, des sorties HDMI 2.0b et DisplayPort 1.4a, ainsi que lâ€™encodage/dÃ©codage pour plusieurs flux 4K et 8K. Une interface QSFP28 expose 4 voies 25 GbE, ainsi quâ€™un port RJ-45 5 GbE. Le kit de rÃ©fÃ©rence comprend un SSD de 1 To et un module Wi-Fi 6E.

Il existe Ã©galement une variante moins costaude, appelÃ©e Jetson T4000. Elle se contente dâ€™un GPU Ã 1 536 cÅ“urs / 64 cÅ“urs Tensor, dâ€™un processeur Arm 12 cÅ“urs, de 64 Go de mÃ©moire, pour une plage de puissance de 40 Ã 75 W. Le tout plafonne Ã 1 200 TFLOPS (FP4-Sparse). Les deux modules partagent la mÃªme pile logicielle et visent lâ€™IA de pointe, la robotique humanoÃ¯de et les systÃ¨mes de vision via Isaac, Metropolis et Holoscan.

NVIDIA propose le kit de dÃ©veloppement Jetson AGX Thor au prix de 3 499 dollars. Les modules Jetson T5000 sont disponibles auprÃ¨s de partenaires de distribution partout dans le monde. En passant, au cas oÃ¹ vous auriez entendu des rumeurs suggÃ©rant que l'entreprise fabriquait des robots, celle-ci a dÃ©menti l'information.