Alors, pour cette RTX 5050, GDDR6 ou GDDR7 ? Les deux mon capitaine !

Moins affriolante qu’une GeForce RTX 5090, la GeForce RTX 5050 est venue enceindre l’autre côté de l’enclos des Blackwell sur le site de NVIDIA. Elle sera disponible à la mi-juillet par chez nous. La société n’a renseigné un tarif que dans une seule devise : 249 dollars, soit 50 de moins que la RTX 5060 (laquelle est proposée à partir de 319 euros en France).

© Inno3D

8 Go, mais en GDDR6 ou en GDDR7

Cette RTX 5050 exploite un GB207 avec 2560 cœurs CUDA. Comme ses grandes sœurs, elle a droit à 8 Go de VRAM. Par contre, après avoir hésité entre GDDR6 et GDDR7, la version desktop a finalement penché du premier côté. Choix qui la démarque de ses consœurs Blackwell. En revanche, la déclinaison mobile de cette référence conserve le privilège de la GDDR7.

Spécifications desktop :

Carte RTX 5060 Ti RTX 5060 RTX 5050 RTX 4060 GPU GB206 GB206 GB207 AD107 Cœurs CUDA 4608 3840 2560 3072 VRAM 16/8 Go G7 8 Go G7 8 Go G6 8 Go G6 Vitesse mémoire 28 Gbit/s 28 Gbit/s 20 Gbit/s 17 Gbit/s Bus mémoire 128-bit 128-bit 128-bit 128-bit Bande passante mémoire 448 Go/s 448 Go/s 320 Go/s 272 Go/s TDP 180 W 150 W 130 W 115 W MSRP 379-429 dollars 299 dollars 249 dollars 299 dollars

Les caractéristiques des RTX 50 Series mobiles :

Via le réseau social X, Inno3D a déjà exposé son offre desktop. Des références sont à l'évidence déjà commercialisées dans certains pays.

Plus intéressant, la société a partagé quelques résultats internes. Ils confrontent la nouvelle venue aux RTX 3060 et RTX 4060 dans des benchmarks synthétiques et quelques jeux — tous exploitant le ray tracing (donc d’autant plus flatteurs pour la référence Blackwell). Vous trouverez toutes les données ci-dessous, ainsi que des captures d’écran GPU-Z au sein du X de Harukaze5719.

Benchmarks synthétiques :

Carte RTX 3060 RTX 4060 RTX 5050 3DMark Steel Nomad 1 876 (81,4 %) 2 255 (97,9%) 2 303 (100 %) 3DMark Speed Way 2 189 (88,3 %) 2 602 (105,0 %) 2 478 (100 %) 3DMark Port Royal 5 066 (82,7 %) 5 912 (96,5 %) 6 124 (100 %) 3DMark Fire Strike Ultra 4 963 (84,1 %) 5 618 (95,2 %) 5 902 (100 %) 3DMark Fire Strike 22 124 (81,4 %) 26 926 (99,1 %) 27 162 (100 %) 3DMark TimeSpy Extreme 4 123 (89,5 %) 4 879 (105,9 %) 4 607 (100 %) 3DMark TimeSpy 8 749 (87,9 %) 10 383 (104,3 %) 9 954 (100 %)

Jeux (IPS, 1080P / Ultra, RT on) :