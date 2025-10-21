NVIDIA gave sa RTX PRO 5000 Blackwell de 72 Go de VRAM

Ã€ dÃ©faut de sâ€™y Ãªtre encore collÃ©e pour le segment grand public, NVIDIA a octroyÃ© Ã sa RTX PRO 5000 Blackwell davantage de VRAM. Cette rÃ©fÃ©rence, autrefois proposÃ©e avec Â« seulement Â» 48 Go de GDDR7 ECC, se dÃ©cline dÃ©sormais dans une variante Ã 72 Go. Sans surprise, l'entreprise prÃ©sente cette gÃ©nÃ©reuse capacitÃ© mÃ©moire comme un atout majeur pour le dÃ©veloppement et lâ€™infÃ©rence en IA. La marque met en avant des gains concrets pour les grands modÃ¨les de langage, les workflows gÃ©nÃ©ratifs, la modÃ©lisation 3D complexe, etc.

Le visuel des "NVIDIA RTX PRO in Desktops" Â© NVIDIA

RTX PRO : de 4 352 Ã 24 064 cÅ“urs CUDA

Nous nâ€™avions pas consacrÃ© dâ€™article spÃ©cifique aux RTX PRO Blackwell, une sÃ©rie lancÃ©e fin mars. Dans une logique bien Ã nous, qui repose sur une intellection parfaite et exhaustive des rÃ¨gles du SEO, nous avions glissÃ© quelques mots Ã leur sujet au dÃ©tour d'un article principalement consacrÃ© auxâ€¦ GPU Arc Pro.

Ã€ lâ€™Ã©poque, la gamme Ã©tait encadrÃ©e par les RTX PRO 4000 et RTX PRO 6000. La famille sâ€™est depuis Ã©largie ; elle descend dÃ©sormais jusquâ€™Ã la RTX PRO 2000 (qualifiÃ©e, au mÃªme titre que la RTX PRO 4000 SFF, de nouvelle par NVIDIA). Tout sera clair avec le tableau en fin dâ€™article. La dÃ©couverte de la RTX PRO 5000 72 Go revient Ã TechPowerUp, NVIDIA nâ€™ayant fait aucune annonce officielle. Cette mouture conserve un bus mÃ©moire de 512 bits, identique Ã celui du modÃ¨le 48 Go. Mais tandis que ce dernier agence sa mÃ©moire en 24 modules de 2 Go, sa cadette chronologique mais aÃ®nÃ©e en VRAM hÃ©rite de puces GDDR7 de 3 Go. Dans les deux cas, la bande passante atteint 1 344 To/s.

Pour le reste, les spÃ©cifications officielles confirment un nombre identique de cÅ“urs CUDA (14 080). Aucun changement non plus du cÃ´tÃ© de la puissance : les deux cartes sont donnÃ©es pour 300 W, et leurs performances TFLOPS restent similaires. CÃ´tÃ© tarification, le prix de la version 72 Go nâ€™a pas encore Ã©tÃ© rÃ©vÃ©lÃ©, mais la RTX PRO 5000 48 Go se nÃ©gocie entre 4 250 et 4 600 dollars.

Pour les joueurs, ce passage Ã des modules GDDR7 de 3 Go prÃ©figure sans doute la refonte partielle de la gamme GeForce Blackwell. Des rumeurs persistantes convergent vers une sortie dÃ©but 2026 de GeForce RTX 5080, RTX 5070 Ti et RTX 5070 SUPER munies de tels attributs, donc superbement gÃ¢tÃ©es en VRAM.

Comme promis, les principales caractÃ©ristiques des RTX PRO Blackwell. Vous aurez plus de dÃ©tails sur le site de NVIDIA.