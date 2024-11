Ryzen 7 9800X3D : cher, mais super en jeux, mais cher !

C’est aujourd’hui qu'AMD nous gratifie d’un nouveau processeur Zen 5, le Ryzen 7 9800X3D. Un secret de polichinelle, avec une fenêtre de lancement ajustée aux petits oignons pour couper l’herbe sous le pied d’Intel et de ses Arrow Lake.

Et depuis 3 générations que la firme nous balance du X3D, on savait plus ou moins à quoi s’attendre : une sorte de 9700X avec un gros bout de cache L4 placé par-dessus dessous le die du CPU. En pratique, il s’agit certes d’un unique CCD, soit 8 cores, avec une fréquence de base 900 MHz supérieure à celle du 9700X, mais 300 MHz inférieurs en boost. La quantité de cache stagne à 64 Mo, quoique ça semble bien suffisant, de même que le TDP à 120 W.

Processeur Cœurs CPU Fréquence de base Fréquence Boost Cache L2+L3 TDP Ryzen 9 9950X 16x Zen 5 4,3 GHz 5,7 GHz 80 Mo 170 W Ryzen 9 9900X 12x Zen 5 4,4 GHz 5,6 GHz 76 Mo 120 W Ryzen 7 9800X3D 8x Zen 5 4,7 GHz 5,2 GHz 104 Mo 120 W Ryzen 7 9700X 8x Zen 5 3,8 GHz 5,5 GHz 40 Mo 65 W Ryzen 5 9600X 6x Zen 5 3,9 GHz 5,4 GHz 38 Mo 65 W Ryzen 7 7800X3D 8x Zen 4 4,2 GHz 5 GHz 104 Mo 120 W Ryzen 7 5800X3D 8x Zen 3 3,4 GHz 4,5 GHz 100 Mo 105 W

On ne va pas vous refaire la genèse de la gamme AMD, mais en somme, le 9800X3D s’impose sans équivoque comme la meilleure puce pour jouer, devant les autres puces X3D, et quelques i9-1x900K qui consomment généralement le double de puissance ! Toujours en jeu et face au 9700X, la consommation n’augmente que légèrement. Quant au Core Ultra 7 265K, il parvient à talonner le 9800X3D en termes de consommation (avec tout de même un malus pouvant atteindre 20%), mais c’est hélas sans compter sur des performances 15% inférieures en jeu.

Mais finalement, le seul véritable concurrent de ce 9800X3D, c’est le 7800X3D, ou éventuellement les 5800X3D (ou autres puces X3D AM4). Comme promis par AMD, le gain de performance par rapport au 7800X3D tourne autour des 5% en 1080p ou inférieur. En 4K, la faute à un GPU limitant, il est réduit à peau de chagrin. Mais tout ça se fait au détriment de la consommation, qui grimpe d’environ 25% en moyenne. Cette contre-performance est à pondérer, puisque même dans ces conditions, le 9800X3D ne tire même pas une centaine de watts en jeu, un chiffre largement inférieur à n’importe quel GPU. Une augmentation de consommation relativement dérisoire une fois mise en regard avec celle d’une configuration complète, mais qui marque un gros changement par rapport au reste de la gamme Zen 5 vs Zen 4.

Les performances d'après AMD, mais vous pouvez consulter tout plein d'autres tests en attendant le nôtre. Par exemple chez TechPowerUp ou THUS.

Au niveau des applications, le 9800X3D se montre quelques pourcents plus rapides que le 9700X, en bonne partie grâce à son TDP débridé qui lui permet de booster plus fréquemment, bien qu’il booste moins haut. Mais il est aussi 11% moins rapide que le 9900X et le Core Ultra 7 265K, tous deux vendus environ 450 € contre 530 € pour le 9800X3D. Comme d’habitude, AMD fait donc payer très cher ces 64 Mo de cache, qui demandent toutefois une sacrée prouesse technique. Mais c'est ce qu'il faudra débourser pour bénéficier du meilleur CPU pour jouer. Cela dit, selon votre écran et vos exigences, il est probable qu’une puce moins onéreuse produise peu ou prou le même genre de résultat.

Magnez-vouuuuuuuus !!

On confesse qu’on ne s’est pas cassé le derche a vous sortir un méta-indice sur ce lancement, parce qu’on se concentre sur la sortie de notre propre test. Sans verser dans le mélodramatique, et bien que nous ayons pris possession du 9800X3D depuis un petit moment maintenant, sachez que les autres puces Zen 5 ont préféré passer plusieurs jours dans l’entrepôt d’un transporteur et qu’il a fallu nous procurer un 7800X3D qui lui, n’est pas encore arrivé. Et même si nous avions tout le nécessaire chez Intel et quelques autres puces AMD, il était bien entendu inconcevable de vous livrer un test bancal sans un contexte suffisant. Nous avons donc préféré manquer le jour du lancement et maintenir une bonne qualité plutôt que de jouer le jeu (hélas vital) des NDA.