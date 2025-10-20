TSMC et NVIDIA signent le premier wafer Blackwell "made in Arizona"

Vendredi dernier, alors que nous Ã©voquions les projets de TSMC autour pour le 2 nm et commentions les propos de son PDG sur lâ€™accÃ©lÃ©ration du dÃ©ploiement de nÅ“uds de pointe dans ses usines amÃ©ricaines, NVIDIA publiait un communiquÃ© cÃ©lÃ©brant la production du premier wafer Blackwell sur le sol des Ã‰tats-Unis. Pour situer, cette Ã©tape intervient six moins aprÃ¨s un papier datÃ© du 14 avril qui annonÃ§ait que les puces NVIDIA Blackwell Ã©taient entrÃ©es en production dans les usines de Phoenix.

Et Donald Trump ?!

Produire amÃ©ricain

Pour ce que lâ€™entreprise dÃ©crit comme une Ã©tape historique, Jensen Huang sâ€™est rendu sur le site de production de semi-conducteurs de TSMC Ã Phoenix. Il y a signÃ© le fameux wafer, symbole du passage de cette puce en production de masse. Dans son communiquÃ©, NVIDIA estime que cette initiative consolide la chaÃ®ne dâ€™approvisionnement amÃ©ricaine et ramÃ¨ne sur le sol national toute la chaÃ®ne technologique de lâ€™IA. Cela doit contribuer Ã garantir le leadership des Ã‰tats-Unis Ã lâ€™Ã¨re de lâ€™intelligence artificielle, aux dires de la sociÃ©tÃ©.

Jensen Huang a dÃ©clarÃ© :

Câ€™est un moment historique Ã plus dâ€™un titre. Câ€™est la toute premiÃ¨re fois, dans lâ€™histoire rÃ©cente des Ã‰tats-Unis, que la puce la plus importante au monde est fabriquÃ©e ici, sur le sol amÃ©ricain, par la fonderie la plus avancÃ©e : TSMC. Câ€™est la concrÃ©tisation de la vision du prÃ©sident Trump pour une rÃ©industrialisation du pays : ramener la production en AmÃ©rique, crÃ©er des emplois bien sÃ»r, mais aussi rebÃ¢tir lâ€™industrie manufacturiÃ¨re la plus vitale et le secteur technologique le plus stratÃ©gique au monde.

Ray Chuang, PDG de TSMC Arizona, en a rajoutÃ© une couche :

Passer de notre arrivÃ©e en Arizona Ã la livraison de la premiÃ¨re puce NVIDIA Blackwell fabriquÃ©e aux Ã‰tats-Unis en seulement quelques annÃ©es illustre le meilleur de TSMC. Ce jalon sâ€™appuie sur trois dÃ©cennies de partenariat avec NVIDIA â€” ensemble, nous avons repoussÃ© les limites de la technologie â€” ainsi que sur lâ€™engagement indÃ©fectible de nos employÃ©s et des partenaires locaux qui ont rendu possible lâ€™existence de TSMC Arizona.

Sâ€™il ne fixe pas de calendrier prÃ©cis, le communiquÃ© prÃ©cise que TSMC Arizona a vocation, Ã terme, Ã produire des puces gravÃ©es en deux, trois et quatre nanomÃ¨tres, ainsi quâ€™en A16 (1,6 nm).

Dans une seconde partie, titrÃ©e Onshoring World-Class AI Chipmaking to American Soil, NVIDIA insiste sur lâ€™incidence de cet accomplissement. On peut lire que Â« ce jour marque une Ã©tape majeure pour la fabrication de semi-conducteurs et le dÃ©veloppement de lâ€™intelligence artificielle sur le territoire amÃ©ricain, ouvrant la voie Ã un leadership durable des Ã‰tats-Unis dans ce domaine Â».

Câ€™est bien sÃ»r un communiquÃ© ; lâ€™engouement pour les GPU NVIDIA Blackwell ainsi que le Â« leadership durable des Ã‰tats-Unis Â» mÃ©ritent quelques nuances. Dâ€™abord, parce que ce statut dÃ©pendra aussi de la capacitÃ© du pays Ã sÃ©curiser ses chaÃ®nes dâ€™approvisionnement â€” la rÃ©alitÃ© industrielle reste largement mondialisÃ©e. MÃªme si lâ€™un des cÅ“urs de Blackwell bat dÃ©sormais Ã Phoenix, ses veines capillarisent encore par dâ€™autres pays. Et cÃ´tÃ© artÃ¨res, la thrombose guette certaines rÃ©gions.

En effet, il y a quelques jours, Ã lâ€™occasion du Future of Global Markets 2025, Jensen Huang sâ€™est lamentÃ© de la perte du marchÃ© chinois pour des raisons politiques. Selon lui, les parts de marchÃ© de NVIDIA y seraient passÃ©es de 95 % Ã ... 0 %, rien de moins. Il faudra attendre les prochains rapports financiers pour confirmer une telle chute. Mais assurÃ©ment, les mesures prises par les deux gouvernements (taxes et restrictions de performance imposÃ©es par Washington ; prioritÃ© nationale dÃ©crÃ©tÃ©e Ã PÃ©kin, qui enjoint les entreprises Ã se dÃ©tourner de NVIDIA au profit dâ€™acteurs nationaux) nâ€™arrangent pas les affaires du camÃ©lÃ©on vert sur un marchÃ© que son patron considÃ¨re comme le deuxiÃ¨me plus important.

Bref, le leadership amÃ©ricain sâ€™exerce sans doute avec vigueur en Europe et ailleurs, mais nâ€™a pas vocation Ã infÃ©oder la Chine. Bien entendu, PÃ©kin, de son cÃ´tÃ©, ne manque pas non plus dâ€™arguments pour fÃ©dÃ©rer autour de ses propres technologies.