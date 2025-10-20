Windows 11 25H2 sâ€™ouvre Ã  tous les PC compatibles

FidÃ¨le Ã son appellation, la mise Ã jour Windows 11 version 25H2 est disponible pour tous depuis la fin de la semaine derniÃ¨re. Les utilisateurs peuvent facilement passer de Windows 11 24H2 Ã 25H2 grÃ¢ce au paquet dâ€™activation KB5054156, lequel rÃ©veille des fonctionnalitÃ©s dormantes prÃ©alablement dÃ©ployÃ©es.

Quelques exclusivitÃ©s pour les PC Copilot+

Microsoft dÃ©taille le contenu de cette Windows 11 2025 Update sur son site web. La firme prÃ©cise que cette nouvelle version Â« sâ€™appuie sur les innovations introduites en 2024 pour offrir une expÃ©rience Windows plus aboutie, plus sÃ»re et plus intelligente Â», et quâ€™elle Â« nâ€™apporte pas de nouvelles fonctionnalitÃ©s majeures, mais active de nombreuses amÃ©liorations dÃ©ployÃ©es progressivement au cours de lâ€™annÃ©e, garantissant que votre appareil bÃ©nÃ©ficie des derniÃ¨res optimisations Â».

La page en question est suffisamment bien conÃ§ue et pourrait se passer dâ€™interprÃ©tation ; nous nous bornons donc Ã un rÃ©sumÃ©. Elle regroupe les changements par onglets. Deux dâ€™entre eux concernent lâ€™intelligence artificielle, mais les principales Ã©volutions se bornent aux systÃ¨mes Copilot+. Ces machines bÃ©nÃ©ficient dÃ©sormais d'un Recall (toujours en version Preview) boostÃ©. La fonctionnalitÃ© reÃ§oit une nouvelle maniÃ¨re de retrouver une activitÃ© passÃ©e en se basant sur des des captures intelligentes d'apps, de sites et de documents gÃ©rÃ©es par lâ€™IA. Microsoft souligne que l'utilisateur peut mettre en pause ou rÃ©initialiser la collecte Ã tout moment. Par ailleurs, une page dâ€™accueil personnalisÃ©e met en avant les captures rÃ©centes et les applications les plus utilisÃ©es, tandis que de nouvelles options dâ€™exportation donnent la possibilitÃ© de partager certaines donnÃ©es avec des applications tierces via un code Ã usage unique. Recall reÃ§oit aussi des filtres et amÃ©liorations de navigation censÃ©s faciliter sa gestion.

Ces systÃ¨mes bÃ©nÃ©ficient de Click to Do pour effecter des actions rapides sur le texte ou les images (rÃ©sumÃ©s, rÃ©Ã©critures, retouches, intÃ©gration avec Copilot et Microsoft 365). Ils profitent aussi d'une recherche Windows qualifiÃ©e de plus fluide, capable de comprendre le langage naturel et de fouiller aussi bien les fichiers locaux que ceux du cloud. Sâ€™y ajoutent un assistant Copilot dans les paramÃ¨tres, pour modifier des rÃ©glages lÃ encore en usant du langage naturel ; un Voice Access qui comprend dÃ©sormais le langage naturel, prend en charge de nouvelles langues et permet de personnaliser le vocabulaire ou de piloter entiÃ¨rement Windows Ã la voix.

La mise Ã jour 25H2 peaufine aussi lâ€™interface â€” sans discrimination cette fois. La barre des tÃ¢ches gagne en souplesse avec un meilleur redimensionnement des icÃ´nes, des aperÃ§us enrichis et une horloge affichant les secondes. Les widgets deviennent plus personnalisables, avec plusieurs tableaux de bord et un flux Discover repensÃ© par Copilot. Lâ€™Explorateur de fichiers sâ€™enrichit de vues dÃ©diÃ©es au contenu Microsoft 365, dâ€™un partage simplifiÃ© vers Android, et de la possibilitÃ© de restaurer les onglets ou de modifier des images directement via la fenÃªtre de partage. Enfin, le Snap Assist devient plus ergonomique, grÃ¢ce Ã des conseils contextuels et des rappels de raccourcis clavier.

Microsoft revendique Ã©galement une modernisation des paramÃ¨tres systÃ¨me, avec une page dâ€™accueil repensÃ©e regroupant infos, FAQ et outils de gestion des modÃ¨les dâ€™IA utilisÃ©s par les applis tierces. Une application de migration PC facilite le transfert de fichiers et de rÃ©glages (avec prise en charge complÃ¨te pendant la configuration prÃ©vue dans de futures mises Ã jour), tandis que lâ€™initiative Windows Resiliency introduit une rÃ©cupÃ©ration automatique rapide via WinRE en cas dâ€™Ã©chec de dÃ©marrage. Par ailleurs, Windows Hello a aussi droit Ã un petit lifting de son interface. Celle-ci devient plus intuitive.

Pour installer Windows 11 version 25H2 sur un systÃ¨me Windows 11 ou mÃªme Windows 10 Ã©ligible, il suffit de vÃ©rifier que lâ€™option Â« Recevoir les derniÃ¨res mises Ã jour dÃ¨s quâ€™elles sont disponibles Â» soit bien activÃ©e dans les paramÃ¨tres. Enfin, Windows 11 version 25H2 n'est pas exempt de bogues. Parmi ceux listÃ©s par Microsoft, figure toujours celui affectant localhost.