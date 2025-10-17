Windows 11 casse localhost avec sa mise à jour d’octobre

Alors qu’elle essaye de tirer un trait sur Windows 10, Microsoft s’emmêle un peu les pinceaux sous Windows 11. La firme a déployé le 14 une mise à jour d’octobre (KB5066835) qui, indépendamment de ses quelques bienfaits, casse localhost. Une fonction couramment utilisée par les développeurs pour tester des sites web ou des applications complètes en local.

Retour arrière

Le problème, signalé sur les forums de Microsoft ou encore Stack Overflow, touche la build 26100.6899. En cause : HTTP.sys, un composant du noyau Windows responsable du trafic HTTP local. Avec le correctif, nombre de développeurs ont vu leurs sessions Visual Studio planter, leurs compilations ASP.NET échouer, et leurs outils de test refuser tout simplement de démarrer. Les victimes ont trouvé quelques palliatifs. Le premier remède consiste à désinstaller les mises à jour KB5066835 voire KB5065789 (celle de septembre) pour les systèmes les plus impactés :

wusa /uninstall /kb:5066835

wusa /uninstall /kb:5065789

Une autre solution est de désactiver manuellement HTTP/2 dans le registre suivant :

(HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\HTTP\Parameters

EnableHttp2Tls = 0

EnableHttp2Cleartext = 0

Si besoin, ces commandes sont détaillées sur le forum linké plus haut.

Microsoft a toutefois réagi. La société explique que le problème dépend de plusieurs facteurs, notamment de la connectivité Internet de l’appareil, du moment d’installation de la mise à jour et des redémarrages récents. Les systèmes susceptibles d’être touchés sont Windows 11 versions 24H2 / 25H2 et Windows Server 2025.

Pour l’heure, le correctif passe par un mécanisme interne baptisé KIR (Known Issue Rollback), censé rétablir automatiquement la situation sur la plupart des appareils grand public et des postes non gérés. Un redémarrage peut accélérer la prise en compte du correctif.

Sur les appareils d’entreprise gérés, les administrateurs peuvent déployer KIR via les stratégies de groupe à l’aide d’un fichier MSI. Ce package est baptisé Windows 11 24H2 / 25H2 / Windows Server 2025 KB5066835 Known Issue Rollback (251015_22001). Microsoft indique travailler à une solution définitive, qui sera intégrée dans une prochaine mise à jour de Windows.