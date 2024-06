Test • Asus RTX 4060 Ti Dual SSD OC

Une petite carte qui en fait beaucoup

Prenez une carte somme toute relativement simple et modeste, calez-y un SSD M.2 capable de balancer 14 Go/s, et vous obtenez un concentré de performances qui n'utilise qu'un slot PCI-E dans votre configuration. D'accord, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Le SSD opère-t-il vraiment à pleine capacité ? Pareil pour le GPU ? Comment configurer tout ce bazar ? Et l'ensemble est-il suffisamment bien refroidi ? On vous livre toutes ces réponses dans le détail.