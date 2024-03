Jensen Huang présente sa nouvelle veste, et accessoirement les GPU Blackwell

Jensen Huang présente sa nouvelle veste, et accessoirement les GPU Blackwell

Jensen Huang présente sa nouvelle veste, et accessoirement les GPU Blackwell

Si vous avez suivi la présentation de NVIDIA à la GTC (GPU Technology Conference), vous avez vraisemblablement constaté une anomalie sur son PDG. Usurpateur sorti tout droit de l’imagination de Hervé Le Tellier, avatar Toy Jensen devenu photoréaliste grâce au progrès réalisé par l’IA, clone acheté après l'envolée des actions l’entreprise mais malencontreusement échappé de l’île de Michael Bay, ou véritable Jensen Huang ? peu importe ; l’homme présent sur scène croyait captiver la foule en exhibant son GPU B200 sous des regards ébahis ; or, les 11 000 participants réunis (estimation NVIDIA – plutôt 47 selon le Ministère de l’Intérieur) n’avaient, en réalité, d’yeux que pour la nouvelle veste en cuir du prétendu boss de NVIDIA.

Une veste en cuir de croco ?

En effet, inutile d’être un adepte des émissions de Cristina Córdula pour remarquer que Jensen Huang - dont l'identité a été confirmée depuis - a changé de veste. Il ne s’agit bien sûr pas d’une métamorphose complète dans le genre « nouveau look pour nouvelle vie » ; on reste sur les mêmes codes vestimentaires - pas de paletot ou queue-de-pie - avec un style malandrin : jean noir et veste en cuir dans le même coloris, avec sans doute un canif dissimulé dans la poche avant gauche.

Seulement difficile de ne pas remarquer le glow-up vestimentaire de l'individu. La veste unie et lisse, comme celle encore portée en 2023 lors de la SIGGRAPH, a été remisée au placard. Place à un autre blouson, toujours en cuir, mais désormais strié, qui fait penser à du cuir de lézard voire de crocodile ; éventuelle relique tout droit sortie d’un film célèbre de 1986, ou alors trophée d'un récent safari dans La Ferme aux Crocodiles de Pierrelatte.

La veste portée par Jensen Huang lors du SIGGRAPH 2023 © NVIDIA

Il n’en fallait pas plus pour susciter la curiosité de certains internautes. Dans une démarche de journalisme d’investigation, notre consœur de Tom’s Hardware US a donc décidé de mener l’enquête pour déterminer l’origine de la veste. Il s’avère qu’elle serait issue de la collection Tom Ford Spring 2023.

La veste que s'est offerte Jensen Huang ? © Vogue

Col de la veste suspectée © Harry Rosen / Tom Ford / Tom's Hardware US

Col de la veste portée par Jensen Huang © Tom's Hardware US / NVIDIA

En outre, que les adorateurs de lézards et de crocodiles s’apaisent - mais que les appréciateurs de bovins, et de juvéniles, s’offusquent : la veste est réalisée en cuir de veau gaufré.

Officiellement, ce blouson coûte 8 990 dollars. Elle se trouve toutefois aux alentours de 5 000 dollars chez certains détaillants. Vous aurez donc besoin de vendre environ dix ou six de vos actions NVIDIA pour ressembler, un peu, à Jensen Huang.

Un GPU B200 en guise d'accessoire

Pour brandir un GPU Blackwell B200 dans votre main comme le PDG de NVIDIA, prévoyez toutefois un budget bien plus conséquent. Le tarif de ce successeur du H200, gravé à l’aide du procédé 4NP de TSMC, n'a pas été révélé, mais le montant promet d'être salé.

La puce exploite une conception MCM (Multi-Chip Module) avec deux dies interconnectés, pour un nombre total de 208 milliards de transistors. En considérant un seul GPU, soit 104 milliards, c'est 30 % de plus que les 80 milliards du H100 ; GPU d’ailleurs présenté comme le plus touffu, jusqu'à présent, par Cerebras, qui l'a donc utilisé pour mettre en avant son énorme WSE-3 à 4 billions de transistors.

Blackwell © NVIDIA

NVIDIA évoque 20 petaflops pour son nouveau format FP4, non pris en charge par Hopper ; 10 petaflops pour le FP8, soit 2,5 fois plus que les 4 petaflops du H100. Au prix d’une consommation qui augmente de 300 W : elle passe de 700 W à 1000 W.

Le B200 semble avoir un petit frère, le B100. Du moins, c'est ce que suggère le système HGX B100. Les caractéristiques de ce GPU restent cependant assez floues.

Specs HGX B200 et B100 © NVIDIA

Le B200 sert aussi au sein de la GB200 Grace Blackwell, le fils de la GH200 Grace Hopper Superchip. Ce processeur à 2700 W de TDP combine une paire de B200, un CPU NVIDIA Grace et jusqu'à 384 Go de HBM3e.

GB200 Grace Blackwell Superchip ; deux GPU, un processeur © NVIDIA

Le B200 sera proposée dans différentes intégrations. Outre les HGX B200 et GB200 évoqués ci-dessus, NVIDIA proposera des stations DGX B200.

Specs DGX B200 © NVIDIA

Enfin, le GB200 NVL72 connecte 36 CPU Grace et 72 GPU Blackwell (autrement dit, 36 GB200 Grace Blackwell) dans une conception à l'échelle du rack refroidie par liquide.

Specs GB200 NVL72 et GB200 Grace Blackwell Superchip © NVIDIA

Afin d'admirer la veste de Jensen, vous pouvez visionner la vidéo de présention complète ci-dessous.