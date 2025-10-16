Les zombies de Left 4 Dead 2 se refont une beauté en path tracing

En dépit de ses bientôt 16 balais (parution le 17 novembre 2009), Left 4 Dead 2 jouit toujours d’une belle popularité. Au moment où nous écrivons ces lignes, 25 804 joueurs chassent le zombie ; ou se font traquer par lui, comme vous préférez.

Au-delà de ses mécaniques de gameplay et de son rythme parfaitement maîtrisé (infecte Back 4 Blood, nous te saluons), le fait que le titre de Valve puisse tourner sur une vieille pomme de terre n’est sans doute pas étranger à la faible décroissance de sa cote. Mais ça, c’était sans compter sur le Left 4 Dead 2 RTX NTD. Créée par la Nostalgia Drive Team, cette version est capable de décomposer vos IPS comme un vieux zombie moisi.

Où comment plomber sa fréquence d'images

Nos confrères de TweakTown ont portraituré le projet dans un article publié le 8 octobre dernier. Dans les grandes lignes, il s’appuie sur RTX Remix pour relustrer la production de Valve à grands coups de path tracing — à l’instar de ce qu’ont fait des équipes professionnelles pour Portal RTX, et sont en train de faire pour Half-Life 2 RTX. Les bénévoles ont cependant limité leurs ambitions pour les rendre cohérentes avec leurs moyens. Ils se concentrent exclusivement sur la campagne « No Mercy » issue du premier opus.

Ce qui justifie notre papier du jour, c’est une vidéo mise en ligne par la chaîne MxBenchmarkPC. Elle compare l’original à son « remaster » (bien que l’équipe refuse d’employer ce terme) et montre comment l’ensemble tourne sur une GeForce RTX 5080. Et le constat est clair : le framerate est divisé par dix, passant de 500–600 IPS à 50–60.

Abstraction faite de cette gabegie d’images, le résultat s’avère plus ou moins convaincant selon les scènes. Les développeurs précisent que RTX Remix ne peut pas capturer les sources lumineuses natives ; ils doivent donc ajouter manuellement chaque point lumineux dans toutes les zones du jeu. Le travail reste en cours. La version introduit aussi de nouveaux matériaux PBR (Physically Based Rendering) et des textures 4K.

Depuis le 7 octobre, l’équipe NDT propose une version préliminaire de son œuvre. Vous la trouverez sur ModDB. Vous pouvez également jeter un œil au GitHub l4d2-rtx.