Lors de l’officialisation des Panther Lake la semaine dernière, Intel a mis en avant des performances GPU en net progrès. Ce ne sont que des forfanteries invérifiables à ce stade, mais la société revendique une augmentation de 40 % des performances par watt par rapport à Arrow Lake-H, et 50 % de mieux tout court face à Lunar Lake. Il faudra patienter jusqu’à la publication de tests indépendants pour s’assurer de la légitimité de ces allégations. D’ici là, le site Laptop Review Club prétend pouvoir livrer un score 3DMark Time Spy.

Image publicitaire pour le Steam Deck détournée par IA (tant pis pour l'APU AMD).

Diantre, c'est mieux !

Précisons que les comparaisons d’Intel proviennent de mesures 3DMark Solar Bay ainsi que des jeux Cyberpunk 2077 et Borderlands 3. Pour mémoire, 3DMark Solar Bay est un benchmark DirectX 12 avec ray tracing destiné aux plateformes mobiles et SoC. Time Spy n’inclut pas de ray tracing ; il jauge les performances en rasterisation.

Mais surtout, quelle que soit l’origine des résultats, il manque une, voire deux données cruciales : la puissance de la puce et, parfois, la configuration mémoire. Or, comme le disait Michael Schumacher, aka Schumi, à l’époque où il pouvait enco- blague de mauvais goût censurée : « Une Ferrari montée sur des pneus sport (ronds) va plus vite qu’une Renault Twingo chaussée de parpaings (parallélépipèdes) ».

Toujours est-il que Laptop Review Club balance deux résultats pour le Core Ultra X9 388H, vaisseau amiral de la gamme Panther Lake : 6 233 points avec de la mémoire LPDDR5X-8533, et 6 300 points pile lorsqu’il est associé à de la LPDDR5X-9600. La précision de la première valeur dénote avec la seconde, laquelle a plutôt l’air d’avoir été donnée à la louche. Soit c’est une heureuse coïncidence (6 300 a autant de chances de tomber que 6 299 ou 6 301, après tout), soit le testeur était simplement fatigué.

Pour mettre ce résultat en perspective, nous avons repris un tableau proposé par VideoCardz (basé sur des valeurs issues de la base de données Notebookcheck) et un autre fourni par WCCFTech. La fusion des deux aboutit à cette tambouille :

Puce Score Time Spy Ryzen AI MAX+ 395

Radeon 8060S (40x RDNA3) LPDDR5X-7500 120W 11 601 Core Ultra X9 388H

Arc B-Series (12x Xe3) LPPDR5X-9600 TDP ?W ~6 300 Core Ultra X9 388H

Arc B-Series (12x Xe3) LPPDR5X-8533 TDP ?W ~6 233 Core Ultra 7 258V

Arc 140V (8x Xe2) LPDDR5X-8533 TDP 37W 4 721 Lunar Lake (8 Xe2 @ 30W) 4 396 Ryzen AI 9 HX 370

Radeon 890M (16x RDNA3) LPDDR5X-7500 54W 3 676 Radeon 890M (16 RDNA 3.5 @ 30W) 3 489

En gardant à l’esprit que Time Spy favorise souvent Intel, et que l'origine de la mesure est incertaine (le site — pour lequel officie tout de même Golden Pig Upgrade, une source fiable, d'après VideoCardz — stipule en début d'article « avoir appris en exclusivité » ce qui est relayé ici) Panther Lake devrait perpétuer la domination de Lunar Lake dans le segment basse consommation (conjecture purement fortuite faute de PBP ; mais au regard du positionnement de cette gamme, on ne s’attend pas à 180 W). En revanche, à fond de watts, les gloutons Strix Halo, qui carburent à plus de 100 W, restent logiquement intouchables. Qu’à cela ne tienne : avec la demande croissante en processeurs peu énergivores permettant de rester les yeux rivés sur un écran partout — même face à des licornes dans une nature verdoyante, au grand dam d'un hardeur des ragots des Hauts-de-France — nul doute que Panther saura ronronner aux oreilles de ce public sourd et aveugle à tout le reste. Amen !

PS : rappelons que tous les Panther Lake n’ont pas droit à 12 cœurs graphiques. Certains se contentent de 4 Xe-Cores. Inutile de préciser que passer de 12 à 4 ne donne pas la même musique.