AMD ourdirait deux nouveaux Ryzen X3D, dont un Ryzen 9 9950X3D2 avec 192 Mo de cache L3

Haruspice du leak ou séide du buzz ? L’avenir répondra, mais Chi11eddog entrevoit toujours, seul contre tous, de nouveaux Ryzen. Il vient de réitérer sa prophétie initialement proférée en août et démentie par d’autres. Depuis, sa vision s’est éclaircie : dans le brouillard qui entoure les plans d’AMD, il distingue désormais un Ryzen 9 9950X3D2 encombré de 192 Mo de cache et un Ryzen 7 9850X3D filant à 5,6 GHz.

Un prophète

Le 4 août dernier, le divulgateur susmentionné prévenait que de nouveaux Ryzen Granite Ridge pavaient la feuille de route d’AMD. S’il n’était alors en mesure de les nommer, il pouvait déjà les caractériser. Touillant les restes d’un Ryzen 9 9500X en capilotade, décati de son IHS, au fond d’une bassine de White Spirit, l’individu, monocle sur l’œil, distinguait déjà une laitance formant 8 cœurs / 16 threads et 96 Mo de cache L3 ; puis singularisait un 16 cœurs / 32 threads à 192 Mo. Hélas, il était alors le seul à percevoir de tels auspices ; d’autres de ses confrères infirmaient ses dires.

New Granite Ridge CPU on the way.

8C/16T/120W/96MB L3 Cache.

16C/32T/200W/192MB L3 Cache. 192MB...???????????? — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) August 4, 2025

Deux mois et demi plus tard, Chi11eddog revient à la charge, avec la même obsession. Sa clairvoyance ne se borne plus aux attributs. Embryons devenus fœtus, ces Ryzen sont déjà baptisés. Appelez le plus frêle Ryzen 7 9850X3D ; le plus baraqué, Ryzen 9 9950X3D2. C’est moche, mais avec ses 192 Mo (via du 3D V-Cache sur les deux CCD), peu de chances qu’il se fasse emmerder à la récré.

New Ryzen coming... ????????????

Ryzen 9 9950X3D2 - 200W, 16C32T, 192MB L3 cache, 5.6GHz/4.3GHz.

Ryzen 7 9850X3D - 120W, 8C16T, 96MB L3 cache, 5.6GHz/4.7GHz. — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) October 21, 2025

De la persistance, mais toujours pas de date en revanche. Pour les joueurs, il va sans dire que les regards devraient surtout se porter vers ce fantasmé Ryzen 7 9850X3D, version prétendument plus véloce dès la sortie de boîte de l’excellent Ryzen 7 9800X3D.

Avec ce second tweet, Chi11eddog assume sa prédiction. Alors qu’il aurait pu laisser sa divination sous le tapis, faire profil bas, puis venir dire : « vous voyez, j’vous l’avais dit dès août » dans quelques semaines ou mois, il persiste. L’art de passer pour un con, ou d’assumer d’avoir raison ?