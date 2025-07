La Switch 2 fait mauvais accueil aux stations d’accueil tierces

Pour sa Switch 2, déjà vendues à plusieurs millions d'exemplaires, Nintendo a mis en en place des verrous pour que son dock officiel ne souffre pas de la concurrence de solutions tierces. Selon The Verge, le protocole USB-C est ici entravé par une clé de chiffrement.

L'Antank S3 Max

110 vs 32 euros

Préalablement, GamesRadar, citant Jsaux, avait précisé que la Switch 2 réclamait initialement une tension de 20 V pour lancer le mode TV — non pas pour fonctionner à cette puissance, mais pour effectuer un test de conformité, avant de redescendre à 15 V ; que cela mettait certains appareils sur la touche. En utilisant le seul dock tiers compatible à ce jour (Antank S3 Max), The Verge a découvert des paquets non structurés échangés entre la console et l’accessoire avant même que la négociation vidéo ou d’alimentation ne s'amorce. Si le dock échoue à ces deux tests, il n’y a ni alimentation ni sortie vidéo.

Deux fabricants d’accessoires ont confirmé au média l’existence de ces verrous techniques destinés à bloquer les docks non officiels. À ce jour, seul le modèle susmentionné fonctionne avec la Switch 2. Mais même chez Antank, la prudence est de mise. Un représentant indique que cette compatibilité pourrait n’être que temporaire, Nintendo pouvant fermer la porte via une mise à jour firmware. Il ajoute toutefois : « Oui, la clé doit être considérée comme sujette à changement. Cependant, notre produit prend en charge les mises à jour du micrologiciel, de sorte que toute modification future de la clé d'authentification par Nintendo pourrait théoriquement être traitée par le biais du logiciel pour maintenir la compatibilité ».

Pour la Switch 1, il existe plusieurs stations d’accueil non officielles, mais elles ont mis du temps à sortir ; alors qui sait, peut-être que Nintendo lâchera du lest à l’avenir. Par ailleurs, les limitations n’ont bien sûr rien à voir avec le ventilateur présent dans la station d’accueil officielle de la Switch 2. Celui-ci ne sert qu’à refroidir ses composants internes, pas ceux de la console. Enfin, la firme nippone vend l'Ensemble station d'accueil Nintendo Switch 2 109,99 euros sur son site. Pour la comparaison, l'Antank S3 Max coûte 31,95 euros.

D'autre part, The Verge a décrit un support assez confus pour les webcams tierces, arguant des exigences matérielles et protocolaires difficiles à décrypter pour l’utilisateur lambda. Le son de cloche est très différent chez 01Net et JDG, qui louent au contraire une prise en charge assez universelle.

Enfin, concernant les souris, nous n’avons rien trouvé de neuf chez Nintendo depuis la démo suggérant que n’importe quel mulot connecté en filaire ferait l’affaire. Selon JDG, la prise en charge d’une souris est bien fonctionnelle dans les jeux, en Bluetooth comme en filaire ; par contre, elle ne l’est pas dans l’interface d’accueil et dans les menus de la console, ce, quel que soit le mode.