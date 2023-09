Vers une architecture Blackwell designée en chiplet chez NVIDIA ?

Les rumeurs sur l'emploi du design à chiplet pour la prochaine génération de GPU du caméléon s'intensifient, et comme la rumeur est la fumée du bruit, on peut penser qu'elle est justifiée d'autant que la source est plutôt fiable. Bien que Lovelace ait démontré que le monolithique avaient encore de belles marges de progression, et même Hopper, proposant un niveau de performance sans égal et des marges commerciales tout aussi sans égal, il serait peut être temps de revenir à des coûts de fabrication un peu plus mesurés pour sortir des GPU haut de gamme ne chiffrant pas un SMIC brut, ce qui l'un des avantages du Mutli-Chip Module.

After the dramas of GA100 and GH100, it seems that GB100 is finally going to use MCM. — kopite7kimi (@kopite7kimi) September 18, 2023

Rappelons en effet que Blackwell est censé apporter de l'unification des les architectures pro & grand public. Les supposés GB100 et GB200, qui ne devraient pas atterrir avant 2025, serait ainsi plutôt destiné aux datacenters pour la première série et à la plèbe — artung grozz pinzettes — pour la seconde série. L'emploi d'un design en chiplet, à prendre là aussi avec un conditionnel très marqué, serait ainsi synonyme de plus de flexibilité pour déterminer les typologies de cartes et donc les gammes de produits en sous-divisant les composants du GPU sur plusieurs dies distincts. Il semblerait qu'au niveau architectural, les divergences Hopper VS Blackwell seraient notamment au niveau des SMs, TPCs, CUDA cores, RT Cores ou encore des Tensor Cores en tête, plus que sur le nombre de GPCs ou de TPCs.

Although the number of units(like GPCs or TPCs) in Blackwell will not increase significantly, there are significant changes in its unit structure. — kopite7kimi (@kopite7kimi) September 18, 2023

Un timing qui coïnciderait avec un retrait temporaire d'AMD sur le segment haut de gamme, laissant tout le champ nécessaire aux verts pour réorganiser leur offre grand public, qui de toute manière passera après la charge dévolue au segment de l'IA.

L'occasion, alors que nous allons bientôt fêter les un an de l'arrivée de Lovelace sur le marché, était trop belle pour ne pas supputer de ce à quoi pourrait ressembler l'hypothétique RTX 5090 armée de son GB202 ; et c'est sur Chiphell qu'on s'y colle : 50 % de cores en rab', 50 % de bande passante en rab' (GDDR7 oblige), un gros boost du cache, un petit boost de 15 % en fréquence (le palier des 3 GHz en boost serait à portée), un bus de porc sur 448-bit (selon la configuration mémoire), le tout donnant un +170 % en perf. Et la conso dans tout ça ?