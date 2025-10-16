La barre des 13 000 MT/s franchie en DDR5 : un nouveau record mondial

Dans le domaine de l’overclocking mémoire, on découvre sans cesse de nouveaux sommets. Il y a quelques semaines, SaltyCroissant avait revendiqué une performance à plus de 13 000 MT/s. HWBot ne l’avait toutefois pas homologuée. La plateforme vient finalement d’entériner une telle prouesse. Hélas, la viennoiserie doit effectivement l’avoir salée : le record est signé par un autre overclockeur !

À défaut d'illustration, une d'un précédent record qui ressemble à l'image de profil de sergmann

SaltyCroissant s’est fait griller

SaltyCroissant revendiquait avoir monté son module de 24 Go de DDR5 à 6 510 MHz — soit, en langage performatif, de la DDR5-13020. C’était la première fois que quelqu’un s’aventurait à une telle bande passante, barrette sous azote. L’exploit reposait sur une carte mère Z890 AORUS Tachyon Ice et de la mémoire Corsair. Cependant, HWBot n'avait pas validé cette prestation.

Depuis hier, le classement mondial HWBot compte un nouveau recordman. Et il évolue, lui aussi, au-delà de ce seuil. Seulement, il ne s’agit pas de SaltyCroissant, mais de sergmann. Celui-ci a poussé sa mémoire Corsair Vengeance à 6 504,9 MHz, ce qui correspond, commercialement parlant, à de la DDR5-13010. Sergmann a mobilisé un Intel Core Ultra 9 285K installé sur une Gigabyte Z890 AORUS Tachyon Ice, le tout alimenté par un bloc Seasonic PRIME TX de 1 600 W. Le processeur fonctionnait dans une configuration 2+2 cœurs, tandis que les timings du module étaient de 68-127-127-127-2.

L’auteur remercie « Gigabyte, MIFCOM, Corsair (Sofos), Seasonic et Thermal Grizzly » ; il adresse aussi « un grand merci à Salty », dont on ignore le rôle, mais qui n’a peut-être fait qu’amener les croissants. Ce dernier peut néanmoins se consoler avec sa deuxième place mondiale, à 6 460,1 MHz, performance enregistrée le 23 septembre dernier (le jour même où il revendiquait 6 510 MHz).

Voilà, vous n'êtes sûrement pas plus avancés. Néanmoins, si la lecture de cet article a éveillé chez votre PC un complexe d'infériorité RAMesque