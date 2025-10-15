Icy Dock enchaîne les sorties entre ExpressSlot, ToughArmor et EZ-Adapter

Chez Icy Dock, les vacances d’été sont propices à la conception de produits ; la rentrée, à la commercialisation. Depuis notre précédent papier, publié le 9 septembre, la marque a ainsi « lancé » quatre nouvelles références. Le menu devrait plaire à tout le monde, avec de l’ExpressSlot Elite, du EZ-Adapter, de l’ExpressCage et, tout récemment, du ToughArmor.

Par simplicité, suivons ce que nous a concocté Icy Dock dans l’ordre chronologique. Mais ne voyez pas dans cette déclinaison Mise en bouche – Entrée – Plat – Dessert (ou pour les becs sucrés, Entrée – Plat – Dessert – Mignardises) une quelconque hiérarchisation. Tout dépendra de votre appétence, et de vos besoins.

ToughArmor MB601V5K-B, ou du réchauffé pour commencer

Fin septembre, Icy Dock a communiqué autour du lancement du ToughArmor MB601V5K-B. C’est un rack amovible PCIe 5.0 de nouvelle génération, conçu pour les SSD NVMe U.2/U.3 haute vitesse. Équipé de la dernière interface MCIO 4i (SFF-TA-1016), ce boîtier supporte des vitesses de transfert allant jusqu’à 128 Gbit/s. Il s’intègre dans une baie de disque 3,5" standard. Néanmoins, nous avions déjà parlé du MB601V5K-B en juillet. C’est donc du réchauffé (d’où le « lancé » entre guillemets ci-dessous). Mais ne vous sentez pas floués, la suite est originale.

Les nouveautés : EZ-Adapter Ex MB307U-1VB, ExpressCage MB741V4P-B et ToughArmor MB998V4P-B

Quelques jours plus tard, l’entreprise officialisait l’EZ-Adapter Ex MB307U-1VB, un modèle véritablement inédit. Il s’agit d’un adaptateur SSD USB4 vers U.2/U.3 haute performance. Icy Dick le destine à un public bien précis, « les professionnels des médias, les ingénieurs informatiques et les opérateurs de terrain qui ont besoin d’un accès rapide et fiable aux SSD NVMe U.2 ou U.3 de 2,5" », et pour des environnements spécifiques, « studio de post-production, plateau de tournage ou environnement d’edge computing ».

Le MB307U-1VB se présente dans un boîtier compact et léger. Il délivre des vitesses de transfert allant jusqu’à 40 Gbit/s via une interface USB4 Gen3x2, tout en prenant en charge le Thunderbolt 4, l’USB 3.2 et l’USB 2.0 (plus précisément : 3 800 Mo/s sur hôte USB4 natif et 2 800 Mo/s sur Thunderbolt 3/4).

Dans sa garçonnière son logement, le MB307U-1VB peut accueillir aussi bien des SSD U.2/U.3 nus que des plateaux de disques tiers issus des principaux fabricants de serveurs (Dell, HP et Supermicro pour ne pas citer ceux choisis par Icy Dock), le tout sans outil. D’après la marque, l'interface plug-and-play permet un remplacement transparent des disques et endure plus de 10 000 cycles d'insertion, « ce qui en fait une solution idéale pour les tests de systèmes, le clonage de disques, la récupération de données et les flux de travail multi-appareils ».

Pour éviter toute surchauffe, le MB307U-1VB intègre une plaque de refroidissement en aluminium montée au centre, couvrant directement le contrôleur de données. Côté alimentation, un adaptateur secteur 12 V / 2,5 A (30 W) doit suffire pour la plupart des SSD professionnels du marché. Enfin, l'appareil peut être combiné à un adaptateur M.2 vers NVMe U.2 (comme l’EZConvert MB705M2P-B) ou associé à un rack amovible, type ToughArmor MB601M2K-1B.

Autre nouveauté vraiment nouvelle : l’ExpressCage MB741V4P-B. C’est un rack amovible à baie unique de 15 mm pour SSD U.2/U.3, au format 3,5", équipé d’un système de montage sans outil ExpressTray. Compatible PCIe 4.0 x4, il atteint jusqu’à 64 Gbit/s (selon l’hôte). Sa bio pour le Tinder / Grindr des SSD : bouton d’éjection rapide ; boîtier en métal avec orifices de ventilation pour un refroidissement passif optimisé ; loquet de verrouillage pour éviter les retraits accidentels ; voyants LED pour témoigner de l'alimentation et de l’activité du disque.

Espérons que vous avez gardé un peu de place pour le dernier produit, car c’est un gros morceau : le ToughArmor MB998V4P-B. Il s’agit d’une solution de stockage robuste et ultra-haute densité capable d’intégrer jusqu’à huit SSD NVMe U.2/U.3 de 7 mm dans une seule baie optique 5,25". Chaque disque a son interface PCIe 4.0 x4 (jusqu’à 64 Gbit/s selon l’hôte).

Le boîtier, entièrement métallique, est compatible avec les cartes HBA/RAID Tri-mode (mode NVMe uniquement) et prend en charge le remplacement à chaud. Il embarque quatre connecteurs hôtes SlimSAS 8i (SFF-8654), soit deux disques par connecteur, et deux ventilateurs de 40 × 40 × 20 mm pour assurer la ventilation. Icy Dock présente son ToughArmor MB998V4P-B comme « idéal pour les serveurs d’entreprise, les stations de travail haute performance et les systèmes critiques nécessitant vitesse, capacité et fiabilité maximales dans un format de stockage amovible ».