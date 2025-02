La GeForce RTX 4060 devient une carte graphique menacÃ©e

no ragotz

À l’occasion de l’article traitant de la probable sortie des GeForce RTX 5060 Ti et RTX 5060 en mars prochain, nous avions effectué un peu tour des principaux détaillants pour mesurer l’offre de GeForce RTX 4060 Ti et RTX 4060. Le constat était clair : la disponibilité des premières commençait à s’étioler, mais celle des secondes restait abondante. La situation devrait très prochainement évoluer.

RTX 4060 et vespertilion de Capaccini, même combat !

NVIDIA avait lancé un grand déstockage — mais sans la liquidation qui va généralement avec — des RTX 40 bien avant l’arrivée des RTX 50. Le but de la manœuvre étant de maintenir des prix élevés et, nous l’avons vu à travers les tests de la RTX 5080, de ne pas garder une alternative pas du tout obsolétisée par les nouvelles venues.

À la mi-novembre, Board Channels révélait que seul le GPU AD107 de la GeForce RTX 4060 restait en production. Cette même source nous apprend aujourd’hui que NVIDIA a décidé de siffler la fin de la récréation pour ce GPU jusqu'ici préservé. La source de RTX 4060 va ainsi tarir. Le post se focalise à la Chine, mais ne rêvons pas, l’Europe ne sera pas épargnée.

Nous avons refait un tour du côté de LDLC et de Topachat, et les étals de RTX 4060 restent bien achalandés. Pas de baisse de prix à signaler toutefois. Les montants varient de 299 à 394 euros chez TopAchat, avec toutefois un unique modèle en dessous de 329 euros (la KFA2 GeForce RTX 4060 2X V2 (1-Click OC) + SLIDER-01 et ce, en raison d’une vente flash). Chez LDLC, rien en dessous de 349 euros.

Pour les RTX 4060 Ti en revanche, les stocks se sont bien vidés en quelques jours. Il n’y a désormais qu'un seul modèle en stock chez LDLC ; trois chez TopAchat, dont deux en « stock limité ». Amazon a encore pas mal de RTX 4060 Ti et RTX 4060 à proposer, mais les tarifs sont globalement assez élevés.

Vous l’aurez compris, n’espérez pas voir les prix des RTX 4060 neuves chuter malgré la perspective de leurs remplaçantes. Pour trouver de telles solutions Ada Lovelace bradées, il faut plutôt regarder vers le marché de l’occasion.