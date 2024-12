Lâ€™Arc B580 fait ses gammes dans des benchmarks, la RTX 4060 battueÂ ?

La première représentante des solutions Battlemage, l’Arc B580, sera officiellement disponible dans deux jours (le 13 décembre à 15 heures). Les tests indépendants et exhaustifs ne devraient donc plus tarder. En guise de mise en bouche, voici tout de même quelques résultats issus de benchmarks synthétiques ; ils tendent à confirmer l’assertion d’Intel d’un GPU légèrement devant la GeForce RTX 4060 de NVIDIA (avec dans les jeux, la réserve des pilotes, qui jusqu'ici, plombent parfois les cartes graphiques Arc Alchemist).

B580 : correcte dans les benchmarks, mais des premiers prix qui dissuadent

Dans ses diapositives de présentation, Intel revendique en moyenne une hausse de 24 % des performances dans les jeux en 1440p par rapport à l’Arc A750, et de 10 % par rapport à la GeForce RTX 4060.

Cet écart ne se retrouve pas forcément dans les tests OpenCL et Vulkan de Geekbench. Avec respectivement 98 343 points et 103 445 points, l’Arc B580 est même étrillée par la GeForce précitée avec la première API. Elle se rattrape dans la seconde, avec un écart de 6,5 % (score unique vs moyenne ceci dit). Au moins, sous Vulkan, l'Arc A770, l’Arc A750, et à plus forte raison, l’Arc A580, sont bien distancées.

Carte graphique OpenCL Vulkan NVIDIA GeForce RTX 4060 101 736 97 156 AMD Radeon RX 6700 XT 99 501 113 896 Intel Arc A770 107 739 93 653 Intel Arc A750 97 269 85 535 Intel Arc B580* 98 343 103 445 Intel Arc A580 89 928 79 574 AMD Radeon RX 7600 XT 83 944 99 643

La seconde fuite provient des forums Chiphell. C’est a priori un résultat issu d’un test en cours qui confronte quelques GPU dans 3DMark Time Spy. L’ArC B580 obtient pour sa part un score graphique de 14 719 points.

Cette performance la place devant les RTX 4060, Arc A750 et Arc A770, qui marquent respectivement 11 218, 12 391 et 13 158 points. Nous supposons que les quatre références ont été examinées dans les mêmes conditions dans ce benchmark. En effet, les valeurs ne correspondent pas aux moyennes du site officiel de 3DMark : c'est par exemple 12 462 points pour l’Arc A750, avec un top score de 14 609 ; 10 612 points pour la RTX 4060, avec un top score de 12 731 points. L’Arc A580, absente de cette comparaison, a une moyenne de 10 855 points et un top score de 12 465 points.

Bon, vous l'aurez constaté, ces benchmarks déprécient les performances de la RTX 4060 par rapport aux GPU Intel ; en pratique, in game, la solution de NVIDIA domine l’Arc A580, pour se limiter à cette référence faussement présentée comme équivalente dans Time Spy (à la décharge de cette dernière, elle coûte moins cher).

L’intérêt de ces examens réside plutôt dans la comparaison des différentes solutions Arc. La B580 paraît supérieur aux Arc Alchemist de série 700, ce qui est plutôt positif. Malgré tout, le constat semble toujours le même : Intel accuse une génération de retard sur la concurrence, les GeForce RTX 50 Series et Radeon RX 8000 étant prévues début 2025. Nous avons bien du mal à voir dans une carte vendue 250 dollars, tout juste capable de tutoyer la RTX 4060 de NVIDIA, le coup du siècle (ou même de l'année, allez !) ; sans parler du fait qu’une RTX 5060 n’est plus très loin. Et pour ne rien arranger, les premiers tarifs en euros chez LDLC et TopAchat sont inquiétants : 359 euros minimum. C'est plus que la RTX 4060, dispo à partir de 299 euros chez ces détaillants.

Pour finir, notez qu’un manifeste d’expédition déniché récemment mentionne un GPU BMG-G31. Il conforme qu'Intel n’a pas encore déployé ses meilleures solutions Battlemage (les Arc B700).