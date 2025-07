L’Intel 18A squeezé au profit de l’Intel 14A ?

Oubliez la feuille de route qui court jusqu'en 2028 : Intel envisagerait un énième revirement stratégique concernant son activité de fonderie, selon Reuters. Lip-Bu Tan, arrivé à la tête de l’entreprise en mars dernier, souhaiterait renoncer à la commercialisation de la technologie de gravure 18A auprès de clients tiers, au profit d’une offre recentrée sur le procédé 14A.

Le 18A, pas assez compétitif pour attirer de nouveaux clients ?

Ce virage marquerait une rupture nette avec la stratégie de son prédécesseur, Pat Gelsinger, qui avait massivement investi dans le développement du 18A dans l’espoir de rendre Intel à nouveau compétitive face à TSMC. Mais cette technologie, malgré ses ambitions, peinerait à convaincre : en juin, Lip-Bu Tan aurait exprimé des doutes quant à sa capacité à séduire de nouveaux partenaires. Des sources anonymes citées par Reuters rapportent des propos exposant une « perte d’attrait ».

Abandonner le 18A en tant qu’offre ouverte aux clients impliquerait de lourdes conséquences financières. Des analystes estiment que les dépréciations d’actifs pourraient atteindre plusieurs centaines de millions, voire des milliards de dollars, au vu des investissements engagés. Intel présenterait actuellement plusieurs scénarios à son conseil d’administration, une décision finale étant attendue dans les prochaines semaines.

Pour le 18A, le fondeur honorerait tout de même certains contrats, notamment la fabrication de puces pour Amazon et Microsoft, ainsi que la production de ses propres processeurs Panther Lake, prévus pour fin 2025. Deux variantes plus avancées du 18A sont également en préparation : le 18A-P (attendu en 2026) et le 18A-PT (prévu pour 2028). Reuters écrit toutefois que « selon certains analystes du secteur, le processus 18A est à peu près équivalent à la technologie de fabrication N3 de TSMC, qui est entrée en phase de production à grande échelle à la fin de 2022 ». Pour enfoncer le clou, la source rappelle également qu’Intel a enregistré en 2024 une perte nette de 18,8 milliards de dollars, sa première année déficitaire depuis 1986. Le recentrage stratégique sur le 14A, un nœud technologique jugé plus mature et potentiellement plus compétitif face à l’offre de TSMC, viserait à attirer de grands clients comme Apple ou NVIDIA, toujours fidèles au fondeur taïwanais.

Cela dit, à force de « recentrages », la firme risque de finir par se désaxer complètement. On rappellera qu’Intel avait déjà mis de côté le 20A il y a quelques mois, pour se concentrer — déjà — sur le 18A. On frôle la stratégie du sauteur à la perche qui fait l’impasse sur certaines hauteurs pour donner l’illusion de rester dans le concours, mais qui finit par ne jamais franchir la barre.

Intel a refusé de commenter. La société évoque de simples spéculations. La direction affirme rester « engagée à renforcer [sa] feuille de route, à restaurer la confiance de [ses] clients et à améliorer [sa] situation financière ».