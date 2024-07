La génération des GeForce RTX 50 Blackwell aurait droit à sa carte TITAN

C’est la rumeur du moment : la gamme de GeForce RTX 50 Blackwell marquerait la réhabilitation d’un modèle emblématique, la TITAN. Plus précisément, et sans doute pour coller à l'ère du temps, cette version 2024 ou 2025 serait baptisée NVIDIA TITAN AI.

L'hypothétiqueTITAN Ada comparée à la TITAN RTX © Guru3D

Le premier retentissement de ce bruit de couloir émane d’une vidéo publiée hier par la chaîne RedGamingTech. Dans cette séquence, l’auteur prétend que NVIDIA travaille sur une carte graphique TITAN. Tout en précisant que l’entreprise n’a pas encore entériné toutes les spécifications, il allègue que la GeForce RTX 5090 est pensée pour être 48 % plus performante que la RTX 4090 ; que la RTX TITAN AI poussera cet écart à 63 %.

Si l’on parle de performance au sens gain d’images par seconde dans les jeux, 48 % ne représente pas un bond générationnel délirant. Il suffit de comparer les gammes Ada Lovelace et Ampere : comme nous l’écrivons dans notre test de la RTX 4090, en rastérisation, la RTX 4090 FE devance de 67 % la GeForce RTX 3090 ; dans les jeux RT, l’écart est même de 83 %. Le gap est logiquement un peu moins élevé avec la RTX 3090 Ti, mais tout de même de 66 % avec du ray tracing.

Les 48 % évoqués peuvent donc sembler décevants, mais gardez à l’esprit que la hausse des performances induite par Ada Lovelace était l’une des plus importantes de ces dernières générations. En outre, en prenant les 63 % de la TITAN AI, on s'en rapproche.

À la suite de cette vidéo, le serial leaker Kopite7kimi y est allé de son tweet (de son X désormais ?). Il a déclaré que « le plus grand problème est de savoir si [cette TITAN] sera réellement proposée à la vente. Titan basée sur Ada Lovelace existe également, mais n'a jamais été vendue ». L'individu fait référence à The Beast, un prototype d'une prétendue RTX 4090 Ti ou Ada Titan qui a régulièrement fait parler au gré des fuites de clichés le représentant.

The biggest problem is whether it will actually be used for sale.

Titan based on Ada Lovelace also exists, but it has never been sold.