Geekbench attrape un Panther Lake tapi dans un ROG Zephyrus G14

À la suite de l’officialisation de Panther Lake, Laptop Review Club avait communiqué des scores 3DMark Time Spy censés refléter les performances de l’iGPU à 12 cœurs graphiques Xe3. Il fallait néanmoins croire le site sur parole. Finies les cachotteries : un Intel Core Ultra 300 s’est faufilé sur Geekbench. Il y a semé plusieurs scores OpenCL ; les résultats vont de 46 171 points pour la plus faible performance à 52 014 points pour la meilleure.

ROG Zephyrus G14 (2025)

Dans les 50 000 points

L’auteur de ces résultats est le Core Ultra X7 358H. Il s’agit d’un 16 cœurs combinant 4 P-cores et 12 E-cores (8 E + 4 LP), capable de booster à 4 776 MHz lors du test — donc 4,8 GHz. À l’instar du Core Ultra X9 388H, cet Ultra 7X embarque un iGPU doté de 12 cœurs Xe3. Geekbench recense 96 unités de calcul (12 × 8) et relève une fréquence maximale de 2 500 MHz. Le logiciel identifie le circuit graphique sous le nom de « Arc GPU 16 GB ». Ce dernier a donc accès à 16 Go de mémoire système partagée (sur un pool total de 32 Go). Reste hélas la même inconnue qu’auparavant, à savoir le PBP. Pour en finir avec les présentations, ce Panther Lake prend place dans un ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405AA).

Tous les résultats obtenus sont consignés ci-dessous et comparés à d’autres solutions. Gardez à l’esprit qu’il s’agit de moyennes issues directement de la base de données Geekbench ; en raison de l’hétérogénéité des configurations, elles ne sont pas toujours représentatives des performances réelles. En outre, pour anticiper l’étonnement que ne manquera pas de susciter l’Arc A530M devant l’Arc A550M, la première compense son déficit de cœurs (12 Xe-cores contre 16) par une puissance supérieure (plage 65 W – 95 W contre 60 W – 80 W). Pour en revenir au Panther Lake, en dehors de la contre-performance à 46 171 points, les autres scores dépassent les 51 000 points. La réserve formulée plus haut reste toutefois de rigueur ; les conditions de test demeurent floues (pilotes, profil d’alimentation, etc.).

Solution Score OpenCL Radeon 8060S Graphics 87 168 Radeon RX 7600M XT dGPU 73 883 Radeon 8050S Graphics 65 818 Radeon RX 5600M dGPU 55 712 NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop dGPU 54 135 Core Ultra X7 358H Arc iGPU 52 014 Core Ultra X7 358H Arc iGPU 51 968 Core Ultra X7 358H Arc iGPU 51 331 Intel Arc A530M Graphics 49 941 Intel Arc A550M Graphics 49 894 Core Ultra X7 358H Arc iGPU 46 171 Intel Arc 140T Graphics (16 Go) – Arrow Lake 41 707 Radeon 890M 37 095 Intel Arc 140V GPU (16 Go) – Lunar Lake 27 666

Enfin, précisons que la gamme 2025 des ASUS ROG Zephyrus G14 mise exclusivement sur des Ryzen AI associés à des GeForce RTX 50. Il faut se tourner vers les Zephyrus G16 pour croiser quelques Core Ultra Arrow Lake.