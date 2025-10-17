Le 2 nm de TSMC avance Ã  grands pas, tandis que le fondeur se rapproche des Ã‰tats-Unis

Dans le cadre de la prÃ©sentation de ses rÃ©sultats financiers, et alors quâ€™Intel a ouvert la voie aux nÅ“uds de classe 2 nm avec son 18A que vont inaugurer les Core Panther Lake et les Xeon Clearwater Forest, TSMC a annoncÃ© que son N2 entrerait en production de sÃ©rie dâ€™ici la fin de lâ€™annÃ©e, avec une montÃ©e en puissance prÃ©vue tout au long de 2026.

Arizona, terre d'accueil

Le fondeur affiche des rÃ©sultats trimestriels particuliÃ¨rement solides et une production au beau fixe. Son chiffre dâ€™affaires pour le troisiÃ¨me trimestre atteint 33,1 milliards de dollars, soit une hausse de 40,8 % sur un an et de 10,1 % sur un trimestre (pour contextualiser, le CA pour 2024 Ã©tait de 87,9 milliards de dollars). Au cours de la pÃ©riode, TSMC a traitÃ© environ 4,1 millions de wafers de 300 mm, soit une progression de 22,4 % en glissement annuel.

Le diagramme ci-dessous montre que les processus des familles N3, N5 et N7 reprÃ©sentent trois quarts du chiffre dâ€™affaires. Dans le dÃ©tail, le N3 compte pour 23 %, le N5 pour 37 %, et le N7 pour 14 % des revenus liÃ©s aux wafers. Câ€™est le N5 qui progresse le plus, portÃ© par la demande en accÃ©lÃ©rateurs IA. Si les prix des wafers demeurent confidentiels, ceux qui bÃ©nÃ©ficient des procÃ©dÃ©s les plus rÃ©cents sont naturellement bien plus onÃ©reux. Autrement dit, ces parts de chiffre dâ€™affaires ne reflÃ¨tent pas les volumes rÃ©els.

Pour prÃ©parer lâ€™avenir, TSMC annonce un CAPEX (Capital Expenditures, dÃ©penses dâ€™investissement) de 9,7 milliards de dollars sur le trimestre. En 2025, lâ€™enveloppe globale pourrait atteindre 42 milliards, dont prÃ¨s de 70 % seront consacrÃ©s Ã de nouvelles usines et Ã lâ€™augmentation de capacitÃ©, le reste allant aux procÃ©dÃ©s spÃ©cialisÃ©s et Ã lâ€™emballage avancÃ©.

L'Arizona Fab 21, actuellement en cours dâ€™extension, pourrait accueillir certains nodes plus tÃ´t que prÃ©vu. Des propos du PDG C.C. Wei laissent entendre que la stratÃ©gie consistant Ã rÃ©server la production de pointe Ã TaÃ¯wan a du plomb dans lâ€™aile : Â« Nous nous prÃ©parons Ã accÃ©lÃ©rer la mise Ã niveau de nos technologies vers des procÃ©dÃ©s plus avancÃ©s en Arizona, compte tenu de la forte demande liÃ©e Ã lâ€™IA de nos clients Â», a-t-il dÃ©clarÃ©. Outre cette demande, peut-Ãªtre que le mÃ©lange dâ€™incitations et de pressions quâ€™exerce un parrain roux et orange joue Ã©galement. Initialement, TSMC prÃ©voyait de maintenir plusieurs gÃ©nÃ©rations dâ€™Ã©cart entre ses nÅ“uds taÃ¯wanais et amÃ©ricains. Lâ€™entreprise produit actuellement en N4 dans ses installations dâ€™Arizona, et anticipait le passage au N3 Ã partir de 2028.

TSMC pourrait toutefois revoir son calendrier pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement de procÃ©dÃ©s plus avancÃ©s, comme le N2 ou mÃªme lâ€™A16. Les sites taÃ¯wanais passeraient ensuite aux nÅ“uds A16 puis A14, laissant les usines amÃ©ricaines en dÃ©calage dâ€™une gÃ©nÃ©ration seulement, au lieu de plusieurs comme prÃ©vu Ã lâ€™origine. AprÃ¨s, gare Ã ne pas raccrocher les wagons trop vite, au risque de faire perdre Ã lâ€™Ã®le son assurance-vie.