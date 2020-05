Vous êtes un nostalgique de votre tendre enfance ? Vous êtes fébrile lorsque vous entendez l'opening de votre animé préféré ? Alors, réjouissez-vous - roulement de tambours - voici un modding sur thématique Gundam, alliant grosse configuration et ambiance mecha ! Le moddeur responsable du travail effectué pour cette création se prénomme candyman666 - au cas ou, c'est son pseudo - et avait déjà proposé d'autres projets intéressants comme Le Psycho Project. Vous avez devant vous quelque chose d'atypique, avec un usage parfait de la conception verticale du boitier Phanteks Enthoo Evolv Shift-X, format mini-ITX. Commençons par les clichés, comme vous pourrez le voir, on retrouve une façade totalement personnalisée aux couleurs de l'animé. Au programme couleurs pastel, avec alternance de rouge et de jaune, rappelant le bouclier du RX 78-2.

On croirait presque partir dans les étoiles avec le RX 78-2

Parlons un peu de la configuration, on trouve un processeur Intel Core I7-8700K monté sur une carte mère ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING. À côté de ces éléments, c'est une GTX 1080 Ti Founders Edition qui a été utilisée pour les performances ludiques - la bougre est encore bien performante de nos jours - et surtout pour avoir un PCB de référence, bien compatible avec les waterblocks du marché. Grosse configuration, mais utilisation d'une alimentation classique mais qualitative, avec le choix d'une FSP Dagger 600W - enfin un moddeur raisonné - et non d'un bloc 1,5KW pour faire le kéké wattage. Touche finale et celle-là on l'aime bien, la mémoire vive DDR4 GALAX Hall Of Fame White en 32 Go toute de blanc vêtue (la classe).

Kido senshi GANDAMU! GANDAMU!

Une question persiste dans notre coeur, ce PC peut-il se transformer en voiture ou en vaisseau spatial ? Eh non, le moddeur n'est pas allé jusque-là - bien qu'il aurait pu faire appel à In Win, ils savent faire eux. L'artiste a décidé de mettre un gros watercooling pour refroidir la bête et c'est donc un joli radiateur 280 mm Nemesis, de marque Black Ice, qui se charge d'assurer les basses températures tant appréciées par nos composants. Mis à par un waterblock de marque Aqua Computer, pour le reste on retrouve bien sûr Bitspower, que cela soit pour les raccords ou même la pompe (ils sont partout, c'est fou).

Le watercooling dans cette conception verticale apporte un rendu très original et le liquide bleu contraste vraiment avec le reste des couleurs. On pourra trouver ça un peu flashy - moins que le RGB, on vous l'accorde - mais cette config ne passerait clairement pas partout. Le dos du boital a été totalement modifié pour garder cet esprit Gundam et ce look un poil rétro-futuriste. Alors certes, il faut aimer, mais le travail est respectable, on regrettera peut-être le manque de modifications 3D sur le dos du boitier, avec un rendu totalement 2D un peu tristounet.

Boitier • Phanteks Enthoo Evolv Shift-X

Processeur • Intel Core i7-8700K

Carte mère • ASUS ROG STRIX Z370-i GAMING

Carte graphique • Nvidia GTX 1080 FE

RAM • GALAX Hall Of Fame Ceramic White 32 Go 3000 MHz

SSD • Samsung 960 EVO 256 Go M.2

Alimentation • FSP Dagger 600W

Radiateurs • Black Ice Nemesis 280GTS Black Carbon

Waterblocks • Aqua Computer Aqua Kryos Black

Réservoir • Bitspower Water Tank Hexagon

Raccords • Bitspower (Fitting 1/4)

Pompe • Bitspower DDC Plus Pump

Le champ de bataille avant réalisation !

Vous souhaitez en voir plus ? Oui, rassurez-vous, il y en a encore et pas de petits clichés, viendez admirer le rendu final de cette superbe machine ! Il n'y a pas à dire, ca dépote vraiment et le travail réalisé est clairement propre, que cela soit sur la conception de la boucle custom ou les modifications du boitier Phanteks. Cette création ne passera pas dans tout les salons, mais bon, chapeau l'artiste !

Eh, bah, il est ou le Gundam Hammer ?