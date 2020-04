Cela fait un peu plus d’un an que l’on sait que Nvidia va ingérer l’entreprise au nom médicamenteux, Mellanox ! Si l’affaire n’avait pas encore été bouclée entre-temps, c’est parce que ce genre de grosses transactions prennent du temps, d’un point de vue administratif, Nvidia se devait d’obtenir l’accord des autorités de régulations chinoises, mais aussi celle des USA.

Bref, le temps que tout le monde donne son feu vert, pose son tampon et ses paraphes, pouf : une année s’est écoulée ! En tout cas, le deal est définitivement scellé depuis hier, Nvidia est maintenant l’heureux propriétaire de Mellanox, un acte payé tout en espèce à hauteur de 7 milliards de dollars (sa plus grosse transaction à ce jour) !

Pourquoi Mellanox ? La première réponse est assez simple : équipements réseau Ethernet et Infiniband (une alternative à l’Omni-Path d’Intel) ! Plus précisément, l’entreprise spécialisée dans le réseau est le fournisseur le plus proéminent sur le segment des superordinateurs, il y équipe plus de la moitié du TOP500 des supermachines de ce bas monde — dont un bon nombre déjà aux côtés de GPU Nvidia —, en plus d’une multitude de datacenters ! Pour Nvidia, le calcul était donc probablement assez vite fait, vu les perspectives de croissance des bénéfices d’une intégration verticale encore plus poussée entre le hardware réseau haut débit et GPU spécialisés.

Bien sûr, Nvidia peut désormais profiter à sa guise des produits du catalogue de Mellanox, mais aussi de tous ses brevets. Il ne fait que peu de doute que le Caméléon exploite tôt ou tard ses nouveaux atouts pour le développement d’un interconnect haute performance fait maison afin d’accompagner l’évolution de ses propres produits dédiés au HPC.

En somme, la baston pour la gloire devrait encore largement s’intensifier sur les segments des superordinateurs et des centres de données, notamment avec Intel qui cherchera également à y affirmer une nouvelle position grâce à ses prochains GPU Xe ! À quand une nouvelle tentative de CPU chez Nvidia ?

