RDNA2 et Ampere avant le 30 septembre ?

Grosses moufles de rigueur, malgré les +10°C observés par rapport aux moyennes saisonnières ! Selon Digitimes, AMD et Nvidia fourbiraient leurs armes, traduire par leur prochaine génération de GPU, en septembre 2020. Mais de quelles armes parle-t-on ?

Chez les rouges, la proximité du lancement des consoles de nouvelle génération PS5 et Xbox X montre que RDNA 2 est quasiment prêt. Il n'y a donc pas de raison particulière pour qu'AMD traine des pieds, surtout que Lisa Su avait promis cette génération cette année. On attend du coup une offre qui puisse venir a minima marcher sur les pieds de la RTX 2080 Ti, il restera l'inconnue de la prise en charge du Raytracing en hardware, bref on attendra de voir l'architecture interne retenue.

Chez les verts, Ampere devrait arriver sous la forme de Geforce, à moins que le caméléon ait décidé de donner un autre nom à sa déclinaison gaming, comme il l'avait fait pour Volta et Turing ? En tout cas, Ampere sous la forme du GA 100 est impressionnant, mais il manque des similitudes architecturales pour intuiter les Geforce qui en découleront, comme les RT Cores par exemple. Mais d'ores et déjà c'est prometteur.

AMD a lancé ses RX 5700/XT en juillet dernier, Nvidia avait fait de même avec les SUPER, des refresh pensés pour enquiquiner AMD. Mais en septembre, cela fera un an passé, c'est donc tout à fait plausible. Mais décembre ne serait pas plus incohérent que septembre, surtout qu'AMD a déjà fait des lancements concomittants CPu + GPU, notre Riton national s'en souvient encore. Quoi qu'il en soit, c'est en 2020, et c'est dans 7 mois maximum !