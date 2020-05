Malgré l’annulation de son GTC, Nvidia a finalement donné rendez-vous sur YouTube pour la publication de la keynote de son PDG en invitant le public à « get Amped », ce qui ne laisse que peu de place au doute quant au contenu — au moins en partie — de l’intervention. En somme, attendons-nous de découvrir entre autres la nouvelle architecture Ampere, même si ce ne sera certainement uniquement dans sa forme la plus brute et professionnelle qui soit, c’est-à-dire sous un capot de Tesla et dans un système style DGX ! En attendant, à un jour de la messe numérique préenregistrée, voilà que le PDG remet le couvert avec du teasing de dernière minute en sortant littéralement du four l’un des hardwares cuisinant depuis quelque temps maintenant et prêts à être servi !

Reste l'autre question : le matos a-t-il été conçu avec les dimensions du four de Jensen en tête ?

En ces temps où le monde tourne encore au ralenti et les grandes messes habituelles du hardware sont remises en question, il fallait au moins ça pour attirer encore un peu l’attention sur un événement organisé de manière un peu inhabituelle, mais on sait aussi que Jensen aime teaser, aucun doute qu’il y prenne un plaisir coquin ! Pas qu’il y ait grand-chose à voir dans cette vidéo publiée sur le site de Nvidia, initialement en non listé, si ce n’est le PDG grisonnant sortant fièrement du four « la carte graphique la plus grosse du monde », que l’on ne saurait trop identifier avec exactitude pour l’instant. Si l’on reste en phase avec le thème, on peut toutefois imaginer avoir sous les yeux un pack de 8 GPU Ampere liés par un interconnect NVLink, potentiellement des Tesla A100, attendues à la succession pour les P100 Pascal et V100 Volta. Bref, rendez-vous le 14 à 15 h — heure française ! (source : Tom's)