Entrée de gamme GPU : NVIDIA sonne la fin de l'ère GTX, et MSI ressuscite un vieux modèle de carte graphique

Q1 2024 devrait sonner le glas des séries GeForce GTX, selon ce que reportent les murs, colporté via boardchannels. Fin de production donc pour les derniers modèles représentant la gamme qui a fait les grandes heures des GPU verts depuis son apparition comme suffixe de la référence de modèle — synonyme de haut de gamme — avec la mémorable 7800 GTX de juin 2005 basée sur le G70 reposant sur l'architecture Curie et gravé en... 110 nm, avant de devenir une gamme à part entière à partir de la non moins mémorable GTX 280 débarquée en 2008, basée sur le GT200 d'architecture Tesla lui gravé en 65 nm. Et cela va durer une décennie — à l'échelle IT, une éternité — comme cela jusqu'aux séries 20 reposant sur l'architecture Turing inaugurant un tournant majeur dans la gamme de GPU des verts, intégrant désormais IA et Ray Tracing, et dénommées RTX.

Fini !

Néanmoins, la gamme GTX officiant désormais comme entrée de gamme dans l'offre GPU du constructeur, subsistait depuis 2019 — encore une éternité, presque 5 ans de durée de vie pour une gamme, c'est énorme — avec les séries 16 reposant également sur Turing mais dénuées de RT et Tensors cores ou encore du support d'AV1.

Ainsi, les deux dernières représentantes encore en production à savoir les GTX 1630 et 1650 feront leurs adieux aux carnets de commandes d'ici une poignée de semaines. De fait, cela place la RTX 3050 comme premier modèle dans son offre, que l'on peut difficilement trouver sous les 230 € dans nos contrées ; bien qu'une version à 6 Go équipée d'un possible GA107 — qui été dans les cartons sur une version 4 Go, mais jamais sortis de ces derniers — soit sur la rampe pour combler le trou ainsi créé. La réponse sera probablement rapide compte tenu du passage EOL des séries 16. Un segment que pourtant les APU ne peuvent absolument pas concurrencer et plutôt bien pratique pour recycler les bouts de silicium déficients. De quoi faire les affaires d'AMD et d'Intel sur ce marché, faute d'une 4030 ?

Toujours dans le segment des pauvres puisque nous y sommes (troll gratuit, patapé), MSI, qui agace bien le marché actuellement en cassant les prix faute de mieux regarder à la qualité de ses produits, semble vouloir profiter des gentillesses d'intégration de l'AD107 et de son TDP de 115 W pour ressortir un gamme de cartes plutôt iconique chez la marque : cyclone.

Une carte aux dimensions très contenues, ici à peine la longueur d'un smartphone moderne. Dual slot, le seul moulin qui ventile le ventirad ne sera pas sans vous rappeler le design Zalman de la grande époque, balançant l'air échaudé d'un jus d'électrons consommé avec gourmandise — amené via un connecteur 8 broches — à 360°, comme la vision marketing de Bob... du marketing, dont les choix laissent parfois souvent perplexes. Il a tout de même songé à rattraper le coup en collant une backplate couleur or et avec le dragon bien beauf' cher à la marque parce que pfiuuuu, le dragon c'est la sagesse et la protection et... heu... Enfin voilà.